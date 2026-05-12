Pakistan odbacio "obmanjujući" izvještaj američkih medija o iranskom avionu Avioni SAD-a i Irana sletjeli su u Pakistan radi prevoza diplomata i sigurnosnog osoblja za mirovne pregovore, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova

Pakistan je u utorak odbacio izvještaj američkih medija o prisustvu iranskog aviona u zračnoj bazi Nur Khan, nazvavši te tvrdnje "obmanjujućim."

Pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da kategorički odbacuje izvještaj CBS Newsa o dolasku iranskog aviona tokom perioda primirja.

"Takvi spekulativni narativi izgledaju kao pokušaj podrivanja tekućih napora za regionalnu stabilnost i mir", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je navelo da su avioni iz Irana i SAD-a sletjeli u Pakistan kako bi omogućili prevoz diplomata, sigurnosnog osoblja i administrativnih timova uključenih u razgovore usmjerene na smanjenje tenzija u regionu.

Pakistan je naveo da su neki avioni i pomoćno osoblje privremeno ostali u zemlji u očekivanju novih rundi razgovora, iako formalni pregovori još nisu nastavljeni.

Vlada je dodala da su nedavne posjete iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija glavnom gradu Islamabadu realizovane u okviru istih logističkih aranžmana.

Islamabad je odlučno odbacio tvrdnje da su iranski avioni bili povezani s bilo kakvim vojnim planovima ili operacijama očuvanja, opisujući takve tvrdnje kao "spekulativne" i "odvojene od činjeničnog konteksta".

Pakistan je ponovio da djeluje kao nepristrasan posrednik koji podržava dijalog i napore za deeskalaciju, uz održavanje komunikacije sa svim relevantnim stranama.

U saopćenju se dodaje da Pakistan ostaje posvećen promovisanju regionalne stabilnosti, diplomatije i mirnog angažmana.

CBS News je u ponedjeljak objavio da se Islamabad pozicionirao kao diplomatski kanal između Teherana i Washingtona, dok je istovremeno tiho dozvoljavao iranskim vojnim avionima da budu parkirani na njegovim aerodromima, potencijalno ih štiteći od američkih zračnih udara.

SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo iranski odgovor protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Iran je u nedjelju preko Pakistana poslao odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".