Memorandum potpisan elektronskim putem, Islamabad saopćio da sporazum stupa na snagu odmah

Pakistan objavio potpisivanje memoranduma SAD-a i Irana, zvanična ceremonija u petak u Švicarskoj Memorandum potpisan elektronskim putem, Islamabad saopćio da sporazum stupa na snagu odmah

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif rano u četvrtak objavio je da je memorandum o razumijevanju (MoU) između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata potpisan elektronskim putem, dodajući da će zvanična ceremonija potpisivanja biti održana u petak u Švicarskoj.

"Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah, a kao prvi korak Islamska Republika Iran će bez odlaganja ponovo otvoriti Hormuški moreuz, dok će Sjedinjene Američke Države odmah ukinuti pomorsku blokadu", naveo je Sharif u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Pakistan će, uz podršku Države Katar kao suposrednika, biti domaćin zvanične ceremonije prema planu 19. juna 2026. godine u Švicarskoj, kako bi obilježio ovaj historijski događaj i započeo tehničke razgovore", dodao je.

Sharif je zahvalio Kataru na podršci u ulozi suposrednika te pohvalio Saudijsku Arabiju, Tursku i Egipat zbog, kako je naveo, njihove nezamjenjive uloge i neprocjenjivog doprinosa u tom procesu.

"Neka ovaj memorandum o razumijevanju posluži kao trajni temelj za veće razumijevanje, međusobno poštovanje i zajednički prosperitet cijele regije", poručio je pakistanski premijer.