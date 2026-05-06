Pakistan očekuje da će sljedeće sedmice biti domaćin druge runde pregovora između SAD-a i Irana SAD i Iran možda postignu primarni sporazum prije Trumpove predstojeće posjete Kini, kažu pakistanski izvori

Pakistan očekuje da će sljedeće sedmice biti domaćin druge runde mirovnih pregovora između SAD-a i Irana kako bi se okončao njihov rat, rekla su u srijedu za Anadolu dva pakistanska vladina izvora upoznata s posredovanjem.

Izvori su dodali da Islamabad očekuje da će SAD i Iran postići "primarni" sporazum prije Trumpove posjete Kini, koja je zakazana za 14. i 15. maj.

"S obzirom na najnoviji razvoj događaja, Pakistan se nada nastavku pregovora između dvije strane sljedeće sedmice kako bi se postiglo pregovaračko rješenje sukoba na Bliskom istoku", rekao je izvor, misleći na pauzu u takozvanoj washingtonskoj "Operaciji sloboda", kao i na oslobađanje zaplijenjenog iranskog broda i njegove posade ove sedmice.

"Gotovo 80 do 85 posto pitanja između dvije strane je već riješeno, međutim, ključno nuklearno pitanje i dalje ostaje glavno usko grlo", dodao je izvor.

Ranije je SAD odbacio iranski prijedlog da se odgode pregovori o njegovom nuklearnom programu, a da se uključe i pregovori o Hormuškom moreuzu.

Međutim, Washington je insistirao na zadržavanju nuklearnog programa u pregovorima o trajnom prekidu vatre.