Incident se dogodio u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa ubrzo nakon što je autobus prešao iz jugozapadne provincije Balochistan

Pakistan: Najmanje 40 poginulih nakon slijetanja autobusa u provaliju Incident se dogodio u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa ubrzo nakon što je autobus prešao iz jugozapadne provincije Balochistan

Najmanje 40 ljudi izgubilo je život u Pakistanu nakon što je autobus koji je prevozio putnike sletio u provaliju u petak, izjavili su zvaničnici za Anadolu.

Incident se dogodio u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa ubrzo nakon što je autobus prešao iz jugozapadne provincije Balochistan. Autobus je krenuo iz područja Dana Sar u okrugu Sherani u Balochistanu.

Portparol vlade Balochistana Shahid Rind izjavio je za Anadolu da je još osam osoba povrijeđeno i da se nalaze na liječenju u bolnici. Spasilačka misija pokrenuta je ubrzo nakon incidenta.

Glavni ministar Balochistana Sarfraz Bugti izjavio je da je naredio akcije spašavanja na mjestu nesreće.