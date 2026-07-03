Pakistan: Najmanje 40 poginulih nakon slijetanja autobusa u provaliju

Riyaz Khaliq Khaliq, Amir Latif Arain
03. juli 2026.•Ažuriranje: 03. juli 2026.
Najmanje 40 ljudi izgubilo je život u Pakistanu nakon što je autobus koji je prevozio putnike sletio u provaliju u petak, izjavili su zvaničnici za Anadolu.
Incident se dogodio u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa ubrzo nakon što je autobus prešao iz jugozapadne provincije Balochistan. Autobus je krenuo iz područja Dana Sar u okrugu Sherani u Balochistanu.
Portparol vlade Balochistana Shahid Rind izjavio je za Anadolu da je još osam osoba povrijeđeno i da se nalaze na liječenju u bolnici. Spasilačka misija pokrenuta je ubrzo nakon incidenta.
Glavni ministar Balochistana Sarfraz Bugti izjavio je da je naredio akcije spašavanja na mjestu nesreće.