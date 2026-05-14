Pakistan izveo probno lansiranje krstareće rakete Fatah-4 Opremljen naprednom avionikom i savremenim navigacijskim sistemima, sistem naoružanja sposoban je s velikom preciznošću gađati ciljeve velikog dometa, saopštila pakistanska vojska

Pakistan je u četvrtak izveo uspješno probno lansiranje domaće krstareće rakete Fatah-4, saopštila je vojska.

"Opremljen naprednom avionikom i savremenim navigacijskim sistemima, sistem naoružanja sposoban je s velikom preciznošću gađati ciljeve velikog dometa", navodi se u saopštenju vojnog medijskog krila Inter-Services Public Relations.

"Probno lansiranje izvedeno je radi unapređenja operativne efikasnosti trupa i potvrde tehničkih parametara različitih podsistema ugrađenih za poboljšanu preciznost i veću sposobnost preživljavanja", dodaje se.

Vojska nije objavila domet rakete. Međutim, Pakistan je posljednji put testirao krstareću raketu Fatah-4 u septembru, kada je prijavljeni domet iznosio 750 kilometara.

Lansiranju su prisustvovali visoki vojni zvaničnici, naučnici i inženjeri. Predsjednik Asif Ali Zardari, premijer Shehbaz Sharif, načelnik Generalštaba Field Marshal Asim Munir i komandanti rodova vojske čestitali su vojnicima, naučnicima i inženjerima na uspješnom probnom lansiranju.