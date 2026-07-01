Preko 100 predstavnika civilnog društva iz dva susjeda poziva premijere da preduzmu "značajne, održive" korake za obnovu mira u Južnoj Aziji

Pakistan i Indija razmijenili spiskove zatvorenika usred poziva na dijalog Preko 100 predstavnika civilnog društva iz dva susjeda poziva premijere da preduzmu "značajne, održive" korake za obnovu mira u Južnoj Aziji

Pakistan i Indija su u srijedu razmijenili spiskove zatvorenika koji se nalaze u međusobnom pritvoru "putem diplomatskih kanala" usred obnovljenih poziva na dijalog radi rješavanja dugogodišnjih sporova između dvije zemlje.

Pakistan je predao indijskoj Visokoj komisiji u Islamabadu spisak od 250 indijskih državljana koji se nalaze u zemlji, 52 civilna zatvorenika i 198 ribara, prema saopštenju pakistanskog Ministarstva vanjskih poslova.

Istovremeno, Indija je podijelila spisak od 439 pakistanskih ili "vjerovatno pakistanskih" zatvorenika u indijskim zatvorima, uključujući 386 civilnih zatvorenika i 53 ribara.

Prema bilateralnom sporazumu potpisanom u maju 2008. godine, dvije strane razmjenjuju spiskove zatvorenika 1. januara i 1. jula svake godine.

Pakistan je također pozvao Indiju da oslobodi i repatrira 97 pakistanskih zatvorenika, 64 civila i 33 ribara, koji su odslužili kazne i čije je državljanstvo potvrđeno.

Razmjena je uslijedila nekoliko dana nakon što je Islamabad obnovio poziv na dijalog kako bi se riješila sva preostala pitanja, uključujući Ugovor o vodama Inda (IWT), koji je dodatno zaoštrio već napete odnose između susjeda s nuklearnim oružjem.

Obraćajući se međunarodnom seminaru o IWT-u u Islamabadu u utorak, ministar vanjskih poslova Ishaq Dar pozvao je Indiju da "živi kao dobri susjedi" i riješi sve sporove dijalogom i diplomatijom.

Dar je također pozvao New Delhi da "odmah" obnovi provedbu ugovora u skladu sa svojim međunarodnim obavezama.

Indija nije odmah odgovorila na pakistanski poziv.

Odvojeno, više od 100 predstavnika civilnog društva iz Pakistana i Indije zajednički je apelovalo na dva premijera da preduzmu "značajne i održive" korake za obnovu mira, dijaloga i saradnje u Južnoj Aziji.

Pozvali su na obnavljanje punih diplomatskih odnosa, povratak visokih komesara u New Delhi i Islamabad, nastavak normalnih viznih usluga za građane obje zemlje i prekid "kontinuiranog neprijateljstva".

Izvode iz pisma objavile su indijske novine Indian Express i pakistanska novina Dawn.

Visokopozicionirani kašmirski lider Mirwaiz Umar Farooq također je pozvao na "značajno" angažovanje između Indije i Pakistana, tvrdeći da ako SAD i Iran mogu razgovarati uprkos napetostima, Islamabad i New Delhi također trebaju nastaviti dijalog kako bi riješili svoje sporove, uključujući i pitanje Kašmira.

U aprilu prošle godine, Indija je stavila Ugovor o vodama Inda na mirovanje nakon napada u Pahalgamu u Kašmiru pod indijskom upravom u kojem je ubijeno 26 ljudi, okrivljavajući Pakistan za napad. Islamabad je negirao optužbe, a dva nuklearno naoružana susjeda kasnije su se upustila u četverodnevne neprijateljstva prije nego što su u maju pristala na prekid vatre.