Mohsin Naqvi će se sastati s visokim iranskim zvaničnicima kako bi razgovarali o "nekim novim prijedlozima" za postizanje privremenog sporazuma između Teherana i Washingtona, rekli su pakistanski izvori za Anadolu

Pakistan šalje ministra u Teheran: Naqvi u misiji posredovanja između SAD-a i Irana Mohsin Naqvi će se sastati s visokim iranskim zvaničnicima kako bi razgovarali o "nekim novim prijedlozima" za postizanje privremenog sporazuma između Teherana i Washingtona, rekli su pakistanski izvori za Anadolu

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi posjetit će Iran u subotu kako bi razgovarao o "nekim novim prijedlozima" u vezi s diplomatskim procesom između SAD-a i Irana, koji posreduje Pakistan, rekli su pakistanski izvori za Anadolu.

Naqvi će se sastati s visokim iranskim rukovodstvom kako bi razgovarao o "nekim novim prijedlozima" za prekid postojećeg zastoja i postizanje privremenog sporazuma između Washingtona i Teherana, rekli su izvori u Islamabadu.

Pakistanski ministar će razgovarati i o "oživljavanju" drugog kruga pregovora između stranaka kako bi se okončao sukob, dodali su.

Iranska poluzvanična novinska agencija Mehr objavila je da će Naqvi posjetiti zemlju kako bi održao razgovore usred trenutnih posredničkih napora Islamabada.

Posjeta dolazi nakon što su se Naqvi i njegov iranski kolega Eskandar Momeni sastali u petak u glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, gdje prisustvuju sastanku ministara unutrašnjih poslova Šangajske organizacije za saradnju.

Naqvi je direktno uključen u pregovore s Teheranom dok Pakistan posreduje u mogućem sporazumu između SAD-a i Irana o trajnom okončanju rata, koji je počeo 28. februara.