Pakistan će u ponedjeljak vratiti posadu iranskog broda koji je zaplijenio SAD u Teheran Islamabad naziva ovaj potez "mjerom izgradnje povjerenja" usred napetosti u Hormuškom moreuzu

Pakistan je potvrdio da će u ponedjeljak predati Teheranu 22 člana posade iranskog broda koji su zaplijenile američke snage, opisujući taj potez kao "mjeru izgradnje povjerenja" usred napetosti u Hormuškom moreuzu, javlja Anadolu.

Islamabad "pozdravlja takve mjere izgradnje povjerenja i nastavit će olakšavati dijalog i diplomatiju, istovremeno nastavljajući s kontinuiranim posredničkim naporima za regionalni mir i sigurnost", saopćilo je pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je saopćilo da će iranski brod biti premješten u pakistanske teritorijalne vode prije nego što bude vraćen prvobitnim vlasnicima nakon "neophodnih popravki".

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u nedjelju da su američke snage prebacile 22 člana posade s broda "M/V Touska" u Pakistan radi repatrijacije.

Američke pomorske snage zaplijenile su brod 19. aprila u Omanskom zaljevu nakon što se navodno nije pridržavao blokade koju je Washington nametnuo iranskim lukama.

Šest dodatnih putnika je već prošle sedmice prebačeno u drugu zemlju u regionu radi repatrijacije, prema riječima portparola CENTCOM-a, kapetana Tima Hawkinsa.

"Povratak se koordinira uz podršku i iranske i američke strane", dodalo je ministarstvo.