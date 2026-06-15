Izvori iz pakistanske vlade za Anadolu navode da će premijer Sharif predvoditi delegaciju Islambada na ceremoniji potpisivanja

Pakistan će u petak u Ženevi biti domaćin potpisivanja sporazuma SAD-a i Irana Izvori iz pakistanske vlade za Anadolu navode da će premijer Sharif predvoditi delegaciju Islambada na ceremoniji potpisivanja

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je u ponedjeljak da će Islamabad biti domaćin ceremonije potpisivanja mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja će u petak biti održana u Ženevi.

„Sunce mira je izašlo nakon rata. Konačno ćemo svjedočiti potpisivanju mirovnog sporazuma u Ženevi ovog petka“, rekao je Sharif obraćajući se Nacionalnoj skupštini.

Sharif je ponovo čestitao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, vrhovnom vođi Irana Mojtabi Khameneiju i predsjedniku Masoudu Pezeshkianu na postizanju sporazuma.

Izvori iz pakistanske vlade rekli su za Anadolu da će Sharif predvoditi delegaciju Islambada na ceremoniji potpisivanja.

Sharif je ranije u ponedjeljak objavio da su SAD i Iran postigli dogovor nakon intenzivnih pregovora, pri čemu su obje strane proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

I Washington i Teheran su kasnije potvrdili ovu objavu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je sporazum finaliziran te najavio planove za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade.

Pakistan posreduje između dvije strane od postizanja primirja 8. aprila, nekoliko sedmica nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran.