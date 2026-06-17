Pozitivno raspoloženje na tržištu nafte oslabilo nakon izjava američkog potpredsjednika Vancea i predsjednika Trumpa koje ukazuju na napredak ka širem regionalnom okviru

Pad cijena nafte nastavljen zbog nade u sporazum SAD-a i Irana i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Pozitivno raspoloženje na tržištu nafte oslabilo nakon izjava američkog potpredsjednika Vancea i predsjednika Trumpa koje ukazuju na napredak ka širem regionalnom okviru

Cijene nafte nastavile su padati u srijedu usljed očekivanja da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli postići privremeni sporazum, što bi potencijalno otvorilo put za nastavak isporuka nafte kroz Hormuški moreuz.

Međunarodna referentna nafta Brent trgovala se po cijeni od 78,27 dolara po barelu u 9.54 sati po lokalnom vremenu (06.54 GMT), što je pad od oko 0,9 posto u odnosu na prethodno zatvaranje od 78,96 dolara.

Američka referentna nafta West Texas Intermediate (WTI) pala je 1,6 posto na 75,39 dolara po barelu, u poređenju sa 76,61 dolarom u prethodnoj sesiji.

Američki potpredsjednik JD Vance opisao je okvir o kojem razgovaraju Washington i Teheran kao "regionalni mirovni sporazum", navodeći da bi obuhvatio ne samo Iran već i zaljevske zemlje, Izrael i Liban.

Vance je rekao da bi sporazum mogao biti transformativan za Bliski istok ukoliko Iran ispuni svoje obaveze, upozorivši da Teheran neće imati nikakve ekonomske koristi ako to ne učini. Također je naglasio da se taj okvir razlikuje od Marshallovog plana jer ga neće finansirati američki porezni obveznici.

Američki predsjednik Donald Trump, govoreći nakon sastanka s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom na marginama samita G7 u Evian-les-Bainsu u Francuskoj, dao je snažne izjave o iranskim zalihama obogaćenog uranija.

Trump je rekao da bi taj materijal bio uništen ukoliko bi došao pod kontrolu SAD-a, dodajući da cilj Washingtona nije da ga posjeduje nego da ga u potpunosti eliminiše.

Također je rekao da će Hormuški moreuz biti potpuno otvoren do 19. juna, ocijenivši da je nastavak protoka nafte već doprinio padu cijena i smanjenju percepcije rizika na tržištu.

Trump je dalje naveo da strane žele finalizirati ključna pregovaračka pitanja tokom 60-dnevnog perioda nakon planiranog potpisivanja memoranduma o razumijevanju s Iranom, dodajući da bi normalizacija odnosa mogla ubrzati napredak u pregovorima.

- Fokus na sporazumu SAD-a i Irana -

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je 15. juna da su SAD i Iran postigli razumijevanje o okončanju neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, nakon pregovora.

Iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi također je potvrdio sporazum i rekao da će memorandum o razumijevanju biti potpisan u Švicarskoj 19. juna.

Trump je ranije izjavio da je mirovni sporazum s Iranom finaliziran, da će Hormuški moreuz biti ponovo otvoren i da će američka pomorska blokada biti odmah ukinuta.

Ovakav razvoj događaja ublažio je zabrinutost za globalne zalihe nafte i dodatno izvršio pritisak na pad cijena.

- Tržišta čekaju odluku Feda i izvještaj IEA-e -

U međuvremenu, Američki institut za naftu (API) procijenio je da su komercijalne zalihe sirove nafte u SAD-u prošle sedmice pale za 8,33 miliona barela, u poređenju s tržišnim očekivanjima o padu od 4,5 miliona barela.

Veći pad od očekivanog ukazao je na snažnu potražnju za gorivom u najvećem svjetskom potrošaču nafte, što je pomoglo da se ograniči pritisak na daljnji pad cijena.

Investitori također pažljivo prate odluku američkih Federalnih rezervi (Fed) o kamatnim stopama koja se očekuje kasnije u srijedu.

Ovo će biti prvi sastanak kojim predsjedava novi predsjednik Feda Kevin Warsh. Iako se široko očekuje da će centralna banka ostaviti kamatne stope nepromijenjenima, tržišta će se fokusirati na ton Warshovih smjernica za buduću politiku.

Trgovci će također pratiti izvještaj o tržištu nafte Međunarodne agencije za energiju (IEA), koji bi trebao biti objavljen kasnije tokom dana.