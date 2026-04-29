Otpravnica poslova SAD-a u Ukrajini odlazi u penziju nakon tri decenije diplomatske karijere Financial Times je ranije objavio da će Julie Davis odstupiti zbog "razlika" s američkim predsjednikom oko njegove "smanjene podrške Ukrajini"

Otpravnica poslova SAD-a u Ukrajini Julie Davis odstupit će sa svoje pozicije kasnije ove godine i otići u penziju, čime će završiti tri decenije dugu karijeru diplomate, objavio je State Department, javlja Anadolu.

Portparol State Departmenta Tommy Pigott rekao je u utorak da će Davis nastaviti svoj rad u američkoj ambasadi u Kijevu dok zvanično ne napusti glavni grad Ukrajine u junu 2026. godine, nakon čega će se penzionisati.

Pigottine izjave uslijedile su kao reakcija na raniji izvještaj "Financial Timesa", u kojem se, pozivajući se na tri osobe upoznate s njenom odlukom, navodi da je Davis postala frustrirana svojom ulogom usred "razlika s predsjednikom Donaldom Trumpom oko njegove sve manje podrške Ukrajini".

Komentarišući izvještaj, Pigott je opisao karakterizaciju kao "lažnu".

"Ambasadorka Davis je bila nepokolebljiva zagovornica napora Trumpove administracije da postigne trajni mir između Rusije i Ukrajine", rekao je Pigott.

Davis je preuzela dužnost privremene otpravnice poslova prošlog maja, zamijenivši ambasadoricu Bridget Brink, koja je podnijela ostavku na tu dužnost u maju 2022. godine zbog protivljenja politici Trumpove administracije prema Ukrajini.