Otkazano putovanje njemačke ministrice u Liban zbog izraelske vojne eskalacije Vladin avion sletio je u Larnaku na Južnom Kipru zbog pogoršanja situacije u Bejrutu, objavili su mediji

Njemačka ministrica za razvoj Reem Alabali Radovan otkazala je planiranu posjetu Libanu nakon što njen avion nije mogao sletjeti u Bejrut zbog najnovije eskalacije izraelskih vojnih aktivnosti, prenijeli su u ponedjeljak mediji, javlja Anadolu.

"Posjeta Bejrutu morala je biti otkazana tokom prilaza aviona. Odluka je donesena iz sigurnosnih razloga, na osnovu procjene razvoja događaja u brzo pogoršavajućoj situaciji u Bejrutu", saopćilo je Ministarstvo razvoja Njemačke, prenio je privatni emiter n-tv.

Prema izvještajima, vladin avion sletio je u Larnaku na Južnom Kipru u ponedjeljak poslijepodne. Odatle je trebao da se vrati u Berlin.

Navedeno je da se situacija na terenu dramatično pogoršala.

Situacija u Libanu se nastavlja pogoršavati kako izraelske kopnene snage napreduju dublje u zemlju i čini se da je nastavak napada u području Bejruta neizbježan.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je planirane napade u južnim predgrađima Bejruta, što je mnoge stanovnike navelo na bijeg.

Njemačka ministrica planirala je procijeniti utjecaj sukoba između Izraela i Hezbollaha tokom svoje dvodnevne posjete Libanu. Trebala je putovati s norveškim ministrom razvoja Asmundom Groverom Aukrustom.

Planirani su sastanci s libanskim predsjednikom Josephom Aounom, ministricom za socijalna pitanja Haneen Sayed, koja je odgovorna za koordinaciju kriza u zemlji, i ministricom obrazovanja Rimom Karami. Očekivalo se da će se razgovori dijelom fokusirati na situaciju interno raseljenih osoba u Libanu.