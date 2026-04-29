Osumnjičeni za pucnjavu u Atini: Nisam imao namjeru ubiti Nisam imao ubilačku namjeru, nisam mogao podnijeti nepravdu, rekao je osumnjičeni policiji, navodi se u izvještaju

Osamdesetdevetogodišnji muškarac, optužen za oružani napad u glavnom gradu Grčke, Atini, izjavio je u svom prvom iskazu policiji da nije imao namjeru nikoga ubiti i da je postupio zbog percipirane nepravde u vezi s procedurama za njegovu penziju, prenosi ERT News u srijedu.

Dodao je kako vjeruje da mu je nanesena nepravda u vezi s njegovim slučajem za penziju i rekao je da je želio „uzdrmati sistem“.

Vlasti su saopćile da je pet osoba povrijeđeno u dva odvojena incidenta s pucnjavom u centru Atine u utorak, nakon što je muškarac navodno otvorio vatru iz lovačke puške na urede EFKA-e (socijalno osiguranje), a kasnije i na zgradu suda.

Povrijeđeni su hospitalizirani s lakšim povredama i navodno su u stabilnom stanju.

On je kasnije uhapšen u zapadnom gradu Patrasu nakon policijske operacije, kamo je stigao taksijem, naveli su zvaničnici.

Policija također ispituje izvještaje o njegovoj prošlosti, uključujući ranije psihijatrijsko liječenje.

Nakon incidenata, uposlenici EFKA-e i pravosudno osoblje održali su mobilizacije u srijedu, uključujući štrajkove i obustave rada, navodeći zabrinutost zbog uslova rada i sigurnosti na radnom mjestu.

Sindikati su saopćili da su akcije pokrenute zbog pucnjava u kojima je učestvovao 89-godišnji osumnjičenik u Atini.

Sindikati pravosudnih uposlenika također su pozvali na strožije mjere sigurnosti u sudovima, dok su radnici EFKA-e tražili poboljšanje u pogledu broja zaposlenih i zaštite na radnom mjestu.

Vlasti i strukovna tijela saopćili su da su ovi događaji istakli širu zabrinutost za sigurnost u javnim službama.