Osumnjičeni za pucnjavu u Atini: Nisam imao namjeru ubiti

Şeyma Erkul Dayanç
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Osamdesetdevetogodišnji muškarac, optužen za oružani napad u glavnom gradu Grčke, Atini, izjavio je u svom prvom iskazu policiji da nije imao namjeru nikoga ubiti i da je postupio zbog percipirane nepravde u vezi s procedurama za njegovu penziju, prenosi ERT News u srijedu.
„Nisam imao ubilačku namjeru, nisam mogao podnijeti nepravdu“, rekao je osumnjičeni policiji, navodi se u izvještaju.
Dodao je kako vjeruje da mu je nanesena nepravda u vezi s njegovim slučajem za penziju i rekao je da je želio „uzdrmati sistem“.
Vlasti su saopćile da je pet osoba povrijeđeno u dva odvojena incidenta s pucnjavom u centru Atine u utorak, nakon što je muškarac navodno otvorio vatru iz lovačke puške na urede EFKA-e (socijalno osiguranje), a kasnije i na zgradu suda.
Povrijeđeni su hospitalizirani s lakšim povredama i navodno su u stabilnom stanju.
On je kasnije uhapšen u zapadnom gradu Patrasu nakon policijske operacije, kamo je stigao taksijem, naveli su zvaničnici.
Policija također ispituje izvještaje o njegovoj prošlosti, uključujući ranije psihijatrijsko liječenje.
Nakon incidenata, uposlenici EFKA-e i pravosudno osoblje održali su mobilizacije u srijedu, uključujući štrajkove i obustave rada, navodeći zabrinutost zbog uslova rada i sigurnosti na radnom mjestu.
Sindikati su saopćili da su akcije pokrenute zbog pucnjava u kojima je učestvovao 89-godišnji osumnjičenik u Atini.
Sindikati pravosudnih uposlenika također su pozvali na strožije mjere sigurnosti u sudovima, dok su radnici EFKA-e tražili poboljšanje u pogledu broja zaposlenih i zaštite na radnom mjestu.
Vlasti i strukovna tijela saopćili su da su ovi događaji istakli širu zabrinutost za sigurnost u javnim službama.