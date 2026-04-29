Osumnjičeni za pucnjavu u Atini: Nisam imao namjeru ubiti 89-godišnji osumnjičeni kaže da je želio "protresti sistem" zbog spora oko penzija

Muškarac (89) osumnjičen za oružani napad u Atini u kojem je povrijeđeno pet osoba, rekao je policiji da nije imao namjeru nikoga ubiti, već da je djelovao zbog, kako tvrdi, nepravde u vezi s penzijom, prema ERT News u srijedu, javlja Anadolu.

"Nisam imao namjeru ubiti - nisam mogao podnijeti nepravdu", rekao je osumnjičeni policiji, navodi se u izvještaju.

Dodao je da smatra da je nepravedno tretiran u vezi s penzijom te da je želio "prodrmati sistem".

Vlasti su saopćile da je pet osoba povrijeđeno u dva odvojena incidenta pucnjave u centru Atine u utorak, nakon što je muškarac navodno otvorio vatru lovačkom puškom na kancelarije EFKA-e, a kasnije i na zgradu suda.

Povrijeđeni su hospitalizirani s lakšim povredama i, kako se navodi, u stabilnom su stanju.

Kasnije je uhapšen u zapadnom gradu Patrasu nakon policijske operacije, gdje je stigao taksijem, rekli su zvaničnici.

Policija ispituje izvještaje o njegovoj prošlosti, uključujući i prethodno psihijatrijsko liječenje.