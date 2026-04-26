Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće tvrdi da je ciljao Trumpove zvaničnike Naoružani napadač nije konkretno imenovao Trumpa, samo "zvaničnike administracije", kažu izvori iz policije

Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće priznao je nakon hapšenja da je planirao napad na zvaničnike administracije Donalda Trumpa, dok vlasti još utvrđuju motive incidenta koji je doveo do evakuacije najviših američkih zvaničnika, javlja Anadolu.

Pozivajući se na izvore iz policije, CBS News je u nedjelju objavio da je osumnjičeni, identificiran kao Cole Allen, dao izjavu nakon hapšenja.

Izvori su rekli da osumnjičeni nije naveo Trumpa kao metu, već se općenito osvrnuo na "zvaničnike administracije".

Vlasti još nisu javno potvrdile motiv osumnjičenog dok istraga traje.

Incident se dogodio u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala godišnja večera, što je dovelo do evakuacije Trumpa, prve dame Melanije Trump, potpredsjednika JD Vancea i drugih visokih zvaničnika.