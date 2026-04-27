Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće optužen za pokušaj atentata na Trumpa Ročište o pritvoru zakazano za četvrtak

Cole Allen, osumnjičeni za pucnjavu u subotu tokom večere dopisnika Bijele kuće, izveden je u ponedjeljak pred savezni sud gdje je optužen, između ostalog, za pokušaj atentata na predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Prema navodima "Politica", Allen se suočava i s optužbama za transport vatrenog oružja i municije preko saveznih linija, kao i za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog krivičnog djela.

Pokušaj atentata na predsjednika SAD-a nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

Allen će ostati u pritvoru do ročišta o dužem zadržavanju, koje je zakazano za četvrtak.

Riječ je o 31-godišnjem muškarcu iz Kalifornije koji je uhapšen u subotu nakon što je pokušao probiti kontrolni punkt Tajne službe u hotelu Washington Hilton, gdje se održavala godišnja večera.