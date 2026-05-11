Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće izjasnio se da nije kriv Advokati osumnjičenog Colea Tomasa Allena traže smjenu tužilaca zbog navodnog sukoba interesa

Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće u ponedjeljak se izjasnio da nije kriv po svim saveznim optužbama vezanim za incident, prema izvještajima američkih medija, javlja Anadolu.

Cole Tomas Allen pojavio se na saveznom sudu u Washingtonu, gdje se njegov advokat izjasnio o optužbama, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa, napad na saveznog službenika i krivična djela vezana za vatreno oružje.

Allen je uhapšen nakon pucnjave u hotelu u aprilu tokom godišnje večere dopisnika Bijele kuće kojoj su prisustvovali novinari, vladini zvaničnici i političke ličnosti.

Prema izvještajima, Allenov pravni tim nastoji diskvalifikovati nekoliko visokih zvaničnika Ministarstva pravde iz nadzora nad krivičnim gonjenjem, uključujući američku državnu tužiteljicu Jeanine Pirro i državnog tužioca Todda Blanchea.

Advokati odbrane tvrdili su da bi zvaničnici mogli biti potencijalni svjedoci ili žrtve jer su prisustvovali događaju, a kasnije javno razgovarali o pucnjavi.

Ministarstvo pravde ima rok do 22. juna da odgovori na zahtjev koji su podnijeli Allenovi advokati, a sljedeće ročište u ovom slučaju zakazano je za 29. juni.