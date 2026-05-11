Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće izjasnio se da nije kriv

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
11 Maj 2026•Ažuriranje: 11 Maj 2026
Osumnjičeni za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće u ponedjeljak se izjasnio da nije kriv po svim saveznim optužbama vezanim za incident, prema izvještajima američkih medija, javlja Anadolu.
Cole Tomas Allen pojavio se na saveznom sudu u Washingtonu, gdje se njegov advokat izjasnio o optužbama, uključujući pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa, napad na saveznog službenika i krivična djela vezana za vatreno oružje.
Allen je uhapšen nakon pucnjave u hotelu u aprilu tokom godišnje večere dopisnika Bijele kuće kojoj su prisustvovali novinari, vladini zvaničnici i političke ličnosti.
Prema izvještajima, Allenov pravni tim nastoji diskvalifikovati nekoliko visokih zvaničnika Ministarstva pravde iz nadzora nad krivičnim gonjenjem, uključujući američku državnu tužiteljicu Jeanine Pirro i državnog tužioca Todda Blanchea.
Advokati odbrane tvrdili su da bi zvaničnici mogli biti potencijalni svjedoci ili žrtve jer su prisustvovali događaju, a kasnije javno razgovarali o pucnjavi.
Ministarstvo pravde ima rok do 22. juna da odgovori na zahtjev koji su podnijeli Allenovi advokati, a sljedeće ročište u ovom slučaju zakazano je za 29. juni.