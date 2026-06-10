Tužilaštvo navodi da dokazni materijal uključuje čak 230.000 snimaka nadzornih kamera i brojne elektronske uređaje povezane s osumnjičenim

Osumnjičeni za masakr na plaži Bondi suočen s 19 novih optužbi Tužilaštvo navodi da dokazni materijal uključuje čak 230.000 snimaka nadzornih kamera i brojne elektronske uređaje povezane s osumnjičenim

Muškarac optužen za smrtonosnu pucnjavu na plaži Bondi u Sydneyju, koju je policija okarakterisala kao teroristički napad, suočava se s dodatnih 19 tačaka optužnice, javlja Anadolu.



Prema sudskim spisima, nove optužbe uključuju deset tačaka optužnice za "pucnjavu s namjerom ubistva", šest tačaka optužnice za ispaljivanje vatrenog oružja s namjerom pružanja otpora hapšenju i tri tačke optužnice za nanošenje ranjavanja ili teških tjelesnih povreda s namjerom ubistva, kako je izvijestila Australijska radiodifuzna korporacija.

Tužilac Commonwealtha rekao je sudu da sažetak dokaza sadrži 230.000 snimaka sa nadzornih kamera i "brojne uređaje" od drugih osoba za koje se tvrdi da su povezane s optuženim, s materijalom koji zahtijeva prijevod.

Naveed Akram, koji se nalazi u zatvoru visoke sigurnosti, već je bio optužen za 59 krivičnih djela, uključujući višestruka ubistva, pokušaj ubistva i počinjenje terorističkog djela, u vezi s pucnjavom na proslavi Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu 14. decembra.

Otac 24-godišnjaka, Sajid Akram (50), koji je također bio naoružan i pucao na ljude na plaži Bondi, ubijen je od strane policije prije Naveedovog hapšenja.

U napadu je ubijeno 15 ljudi, a 42 su ranjene. Policija je incident opisala kao "teroristički napad".

Akramova advokatica Leonie Gittani rekla je da se još nije izjasnio o krivici, jer je slučaj još u ranoj fazi.