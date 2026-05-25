Osumnjičeni ubijen nakon pucnjave u blizini Bijele kuće Prolaznik pogođen tokom razmjene vatre u blizini Bijele kuće i dalje je u stabilnom stanju, objavila je je Tajna služba

Osumnjičeni je ubijen u subotu nakon što je navodno otvorio vatru u blizini kompleksa Bijele kuće, prema podacima američke Tajne službe, javlja Anadolu.

Agencija je navela da se incident dogodio ubrzo nakon 18 sati po lokalnom vremenu u blizini 17. ulice i Pennsylvania Avenue NW, neposredno ispred posjeda Bijele kuće.

Vlasti su saopćile da je jedna osoba "izvukla oružje iz torbe i počela pucati" u tom području.

"Policija Tajne službe uzvratila je vatru pogodivši osumnjičenog koji je prevezen u lokalnu bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Tokom pucnjave, jedan prolaznik je također pogođen vatrenim oružjem", navodi se, dodajući da policajci nisu zadobili povrede.

Osumnjičeni je identifikovan kao Nasire Best, prema izvještaju NBC Newsa, pozivajući se na šest visokih zvaničnika za provođenje zakona koji su obaviješteni o istrazi.

Odrasli muški prolaznik, čiji identitet vlasti nisu objavile, pogođen je tokom razmjene vatre i prevezen je u bolnicu od strane hitnih službi. Prema Tajnoj službi i Metropolitanskoj policiji, operisan je i u stabilnom je stanju.

"Nije poznato da li je prolaznika pogodio osumnjičeni ili je pogođen tokom naknadne razmjene vatre", saopćila je Tajna služba.

Zvaničnici su rekli za NBC News da Best (21) ima dokumentovanu historiju s lokalnim organima za provođenje zakona. Pet visokih zvaničnika za provođenje zakona također je reklo da je imao historiju problema s mentalnim zdravljem.

Best je prethodno optužen za nezakonit ulazak nakon što je navodno ušao u ograničenu zonu u blizini Bijele kuće 10. jula. U podnesku se navodi da je tvrdio da je Isus Krist i rekao da želi biti uhapšen, prema sudskim dokumentima.

Tajna služba je potvrdila da je američki predsjednik Donald Trump bio u Bijeloj kući u vrijeme incidenta.

ABC News, pozivajući se na zvaničnika Bijele kuće, objavio je da je u vrijeme pucnjave Trump bio u Ovalnom kabinetu i radio sa pomoćnicima Stevenom Cheungom, Natalie Harp, Margo Martin i drugima.

Tajna služba je, prema medijskim izvještajima, obavijestila Trumpa o incidentu.

Trump se zahvalio Tajnoj službi i organima za provođenje zakona i pozvao na pojačanu sigurnost.

"Hvala našoj sjajnoj Tajnoj službi i organima za provođenje zakona na brzoj i profesionalnoj akciji preduzetoj večeras protiv naoružanog napadača u blizini Bijele kuće, koji je imao nasilnu prošlost i moguću opsesiju najdražom građevinom naše zemlje", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Rekao je da je naoružani napadač ubijen tokom razmjene vatre s agentima Tajne službe u blizini kapija Bijele kuće.

Trump je također spomenuo šire sigurnosne probleme, povezujući incident s prošlim događajima i pozivajući na jače zaštitne mjere za buduće administracije.

"Ovaj događaj se dešava mjesec dana nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće i pokazuje koliko je važno za sve buduće predsjednike da dobiju ono što će biti najsigurniji i najbezbjedniji prostor te vrste ikada izgrađen u Washingtonu. Nacionalna sigurnost naše zemlje to zahtijeva", rekao je.

Tajna služba je saopćila da se incident istražuje.

Motiv pucnjave nije poznat.

Šef FBI-a Kash Patel rekao je da je njegova agencija na mjestu događaja i da podržava Tajnu službu.

Policijska uprava Washingtona saopćila je da je također na mjestu istrage.

Kasnije je ukinuta blokada Bijele kuće.