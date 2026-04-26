Osumnjičeni u pritvoru nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće

Diyar Güldoğan
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je jedna osoba u pritvoru nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.
"Prilično je bilo lijepo veče u Washingtonu. Tajna služba i organi za provođenje zakona odradili su fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je uhapšen", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Njegove primjedbe uslijedile su nakon što su predsjednik i prva dama Melania Trump evakuisani sa godišnjeg događaja u hotelu Washington Hilton nakon incidenta vezanog za sigurnost.
U odvojenoj objavi, Trump je rekao da su prva dama, potpredsjednik JD Vance i svi članovi kabineta "u savršenom stanju".
"Razgovarat ćemo s vama za pola sata. Razgovarao sam sa svim predstavnicima zaduženim za događaj i promijenit ćemo termin u roku od 30 dana", dodao je.
Tajna služba je saopćila da je jedna osoba u pritvoru.
"Stanje onih koji su učestvovali još nije poznato, a organi za provođenje zakona aktivno procjenjuju situaciju", rekli su.
Kasnije, obraćajući se novinarima, Trump je rekao da je jedan policajac upucan i dodao:
"U odličnom je stanju."
Mediji su objavili da je osumnjičeni identificiran kao Cole Thomas Allen (31).
"Pretpostavljam da živi u Kaliforniji i da je bolesna osoba, vrlo bolesna osoba", rekao je Trump, dodajući da je napadač bio "usamljeni vuk".
Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je da je napadač provalio u kontrolni punkt Tajne službe u predvorju hotela.
"Agenti Tajne službe zaustavili su osumnjičenog. Jedan agent je povrijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu, gdje prima njegu", rekla je Bowser.
Osumnjičeni je također prevezen u bolnicu gdje se procjenjuje njegovo stanje, dodala je.
"Nemamo razloga vjerovati da je u ovom trenutku bilo ko drugi umiješan", rekla je gradonačelnica.
Jeff Carroll, vršilac dužnosti šefa policije Metropolitanske policijske uprave, rekao je da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa.
Prema preliminarnim informacijama, Carroll je rekao da je bio gost hotela.
Policajac je rekao da "u ovom trenutku" ne može dati motivaciju za postupke osumnjičenog.