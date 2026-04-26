Američki tužilac za Distrikt Columbia kaže da će osumnjičeni biti optužen po dvije tačke optužnice

Osumnjičeni u pritvoru nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće Američki tužilac za Distrikt Columbia kaže da će osumnjičeni biti optužen po dvije tačke optužnice

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je jedna osoba u pritvoru nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.

"Prilično je bilo lijepo veče u Washingtonu. Tajna služba i organi za provođenje zakona odradili su fantastičan posao. Djelovali su brzo i hrabro. Napadač je uhapšen", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Njegove primjedbe uslijedile su nakon što su predsjednik i prva dama Melania Trump evakuisani sa godišnjeg događaja u hotelu Washington Hilton nakon incidenta vezanog za sigurnost.

U odvojenoj objavi, Trump je rekao da su prva dama, potpredsjednik JD Vance i svi članovi kabineta "u savršenom stanju".

"Razgovarat ćemo s vama za pola sata. Razgovarao sam sa svim predstavnicima zaduženim za događaj i promijenit ćemo termin u roku od 30 dana", dodao je.

Tajna služba je saopćila da je jedna osoba u pritvoru.

"Stanje onih koji su učestvovali još nije poznato, a organi za provođenje zakona aktivno procjenjuju situaciju", rekli su.

Kasnije, obraćajući se novinarima, Trump je rekao da je jedan policajac upucan i dodao:

"U odličnom je stanju."

Mediji su objavili da je osumnjičeni identificiran kao Cole Thomas Allen (31).

"Pretpostavljam da živi u Kaliforniji i da je bolesna osoba, vrlo bolesna osoba", rekao je Trump, dodajući da je napadač bio "usamljeni vuk".

Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je da je napadač provalio u kontrolni punkt Tajne službe u predvorju hotela.

"Agenti Tajne službe zaustavili su osumnjičenog. Jedan agent je povrijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu, gdje prima njegu", rekla je Bowser.

Osumnjičeni je također prevezen u bolnicu gdje se procjenjuje njegovo stanje, dodala je.

"Nemamo razloga vjerovati da je u ovom trenutku bilo ko drugi umiješan", rekla je gradonačelnica.

Jeff Carroll, vršilac dužnosti šefa policije Metropolitanske policijske uprave, rekao je da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa.

Prema preliminarnim informacijama, Carroll je rekao da je bio gost hotela.

Policajac je rekao da "u ovom trenutku" ne može dati motivaciju za postupke osumnjičenog.