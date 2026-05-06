Osnivač CNN-a Ted Turner, pionir kablovskih TV vijesti, preminuo u 87. godini

WASHINGTON (AA) - Ted Turner, medijski inovator i filantrop koji je osnovao CNN, pionirsku 24-satnu mrežu koja je revolucionirala televizijske vijesti, preminuo je mirno u srijedu u svojoj 87. godini, okružen porodicom, navodi se u saopćenju za javnost kompanije Turner Enterprises, objavio je CNN.

Biznismen iz Atlante, rođen u Ohiju, kojeg su zbog njegovog otvorenog karaktera prozvali "The Mouth of the South" (Glas juga), izgradio je medijsku imperiju koja je obuhvatala prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za filmove i crtane filmove, kao i timove profesionalnih sportova poput Atlanta Bravesa.

Njegova odvažna vizija da donosi vijesti iz cijelog svijeta u realnom vremenu, u bilo koje doba dana i noći, učinila ga je poznatim, nakon što je njegova ideja konačno zaživjela. Turner je 1991. proglašen osobom godine prema izboru časopisa "Time" zbog "utjecaja na dinamiku događaja i pretvaranja gledalaca u 150 zemalja u trenutne svjedoke historije".

"Ted je bio izuzetno angažovan i posvećen lider, neustrašiv i uvijek spreman da podrži svoju intuiciju i vjeruje vlastitoj procjeni", rekao je u izjavi Mark Thompson, predsjednik i izvršni direktor CNN Worldwide.



"On je bio i uvijek će biti glavni duh CNN-a. Ted je div na čijim ramenima stojimo, i svi ćemo danas odvojiti trenutak da odamo priznanje njemu i njegovom uticaju na naše živote i svijet."

Nešto više od mjesec dana prije svog 80. rođendana 2018. godine, Turner je otkrio da ima demenciju s Lewyjevim tijelima, progresivni poremećaj mozga. Početkom 2025. godine, Turner je bio hospitalizovan zbog blažeg slučaja upale pluća, nakon čega se oporavio u ustanovi za rehabilitaciju.

Iza Turnera je ostalo petoro djece, 14 unučadi i dvoje praunučadi.

Turner je oštro kritikovao televizijsko emitovanje i procjene vijesti tadašnjih medijskih kuća.



"Vjerovao je da je dio razloga zašto je Amerika imala toliko problema taj što su njegovi sugrađani bili tako slabo informisani", napisala je bivša novinarka CNN-a Lisa Napoli u knjizi "Up All Night" o stvaranju CNN-a.



"Turner je prepoznao da nema boljeg mjesta za promovisanje različitih mišljenja od svemoćne televizije. S informativnim kanalom, mogao bi vrlo vjerovatno pomoći u spašavanju svijeta. Mnogi su mislili da je Turnerova ideja luda. Ali on je vidio ogroman prostor na tržištu."

"Radio sam do sedam sati, a kada bih došao kući, vijesti su već bile završene", rekao je jednom prilikom, osvrnuvši se na večernje vijesti u 18:30 na velikim mrežama.



"Dakle, televizijske vijesti sam u potpunosti propuštao. I pretpostavio sam da ima mnogo ljudi poput mene."

Turner je želio dramatično proširiti vidike televizijskih vijesti, zamišljajući emisije o poslu, zdravlju, sportu i drugim temama. Priznao je da o poslu s vijestima nije znao ama baš ništa, ali je regrutovao prave ljude koji su znali, poput Reesea Schonfelda, osnivačkog predsjednika CNN-a.

CNN, prvi 24-satni informativni kanal, počeo je s emitovanjem uživo 1. juna 1980. godine i od tada je neprekidno u eteru.