Porodice među žrtvama dok se izraelski napadi nastavljaju dva dana nakon najave sporazuma o provedbi naredne faze primirja u Gazi

Osmero Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno u izraelskim zračnim napadima širom Gaze Porodice među žrtvama dok se izraelski napadi nastavljaju dva dana nakon najave sporazuma o provedbi naredne faze primirja u Gazi

Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji izraelskih zračnih napada širom Pojasa Gaze rano u nedjelju, uprkos najavi od petka o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja.

Medicinski izvor u bolnici Nasser u južnom gradu Khan Younisu rekao je da su tri Palestinca (muž, supruga i njihova kćerka) ubijeni, a još tri osobe ranjene kada je izraelski zračni napad pogodio stan u području Al-Qarara, sjeverozapadno od grada.

Napad je pogodio stan porodice Al-Hams, pri čemu su ubijeni Mahmoud Zaki Al-Hams (38), njegova supruga Fatima Al-Hams (37) i njihova mala kćerka, rekli su svjedoci za Anadolu. Njihova tijela su prebačena u bolnicu.

Lokalni izvori također su izvijestili da je izraelska artiljerija granatirala područje Dar Al-Salam u centralnom dijelu Khan Younisa. Nisu odmah prijavljene žrtve.

U centralnoj Gazi, Kamal Abu Muailiq (68) i njegova supruga Huda (59) ubijeni su kada je izraelski helikopter pogodio njihov dom u području Al-Mashaala, zapadno od Deir al-Balaha, prema medicinskim izvorima i svjedocima.

U gradu Gaza, još jedan izraelski napad na stan u tornju Al-Sousi, u blizini lučkog područja, ubio je troje Palestinaca – Abdullaha Abu Taifa (33), njegovu suprugu Abeer Anan (29) i njihovog petogodišnjeg sina Azzama, rekao je medicinski izvor u bolnici Al-Shifa.

Još jedan Palestinac ranjen je u odvojenom izraelskom napadu na stan u blizini džamije Palestine u naselju Al-Nasr, na zapadu grada Gaze.

Odvojeno, izraelska vojna vozila otvorila su vatru prema istočnim dijelovima naselja Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze, a zasad nema izvještaja o žrtvama.