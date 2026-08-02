Osmero Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno u izraelskim zračnim napadima širom Gaze

Mohammad Sio
02. august 2026.•Ažuriranje: 02. august 2026.
Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, ubijeno je, a nekoliko osoba je ranjeno u seriji izraelskih zračnih napada širom Pojasa Gaze rano u nedjelju, uprkos najavi od petka o postizanju sporazuma za provedbu naredne faze plana primirja.
Medicinski izvor u bolnici Nasser u južnom gradu Khan Younisu rekao je da su tri Palestinca (muž, supruga i njihova kćerka) ubijeni, a još tri osobe ranjene kada je izraelski zračni napad pogodio stan u području Al-Qarara, sjeverozapadno od grada.
Napad je pogodio stan porodice Al-Hams, pri čemu su ubijeni Mahmoud Zaki Al-Hams (38), njegova supruga Fatima Al-Hams (37) i njihova mala kćerka, rekli su svjedoci za Anadolu. Njihova tijela su prebačena u bolnicu.
Lokalni izvori također su izvijestili da je izraelska artiljerija granatirala područje Dar Al-Salam u centralnom dijelu Khan Younisa. Nisu odmah prijavljene žrtve.
U centralnoj Gazi, Kamal Abu Muailiq (68) i njegova supruga Huda (59) ubijeni su kada je izraelski helikopter pogodio njihov dom u području Al-Mashaala, zapadno od Deir al-Balaha, prema medicinskim izvorima i svjedocima.
U gradu Gaza, još jedan izraelski napad na stan u tornju Al-Sousi, u blizini lučkog područja, ubio je troje Palestinaca – Abdullaha Abu Taifa (33), njegovu suprugu Abeer Anan (29) i njihovog petogodišnjeg sina Azzama, rekao je medicinski izvor u bolnici Al-Shifa.
Još jedan Palestinac ranjen je u odvojenom izraelskom napadu na stan u blizini džamije Palestine u naselju Al-Nasr, na zapadu grada Gaze.
Odvojeno, izraelska vojna vozila otvorila su vatru prema istočnim dijelovima naselja Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze, a zasad nema izvještaja o žrtvama.