Švicarski zvaničnik odbrane kaže da je avansno plaćanje bilo neophodno kako bi se zaštitile isporuke aviona F-35, sistema protivzračne odbrane Patriot i ključnih rezervnih dijelova

Osiguranje isporuke: Švicarska uplatila 541 milion eura avansa za avione F-35 Švicarski zvaničnik odbrane kaže da je avansno plaćanje bilo neophodno kako bi se zaštitile isporuke aviona F-35, sistema protivzračne odbrane Patriot i ključnih rezervnih dijelova

Švicarska je izvršila avansnu uplatu od 541 milion eura (617 miliona dolara) Sjedinjenim Američkim Državama za svoju planiranu nabavku borbenih aviona F-35A, pri čemu zvaničnici odbrane navode da je ovaj potez bio neophodan kako bi se izbjeglo ometanje postojećih programa vojnih nabavki, javlja Anadolu.

Urs Loher, direktor za nacionalno naoružanje u Švicarskom saveznom uredu za odbrambene nabavke, izjavio je da su sva plaćanja planirana za 2026. godinu već izvršena kako bi se osiguralo da zajednički američki račun za finansiranje, koji se koristi za švicarske odbrambene nabavke, ostane adekvatno finansiran, prenosi švicarski list NZZ.

Ovaj fond pokriva sve švicarske programe nabavki u SAD-u, uključujući kupovinu 30 borbenih aviona F-35A, sistema protivzračne odbrane Patriot i rezervnih dijelova za postojeću flotu aviona F/A-18 švicarske vojske.

"Rizik je bio prevelik za nas", rekao je Loher za NZZ u intervjuu objavljenom u nedjelju, upozoravajući da je odlaganje plaćanja moglo poremetiti isporuke ključnih rezervnih dijelova za F/A-18 ili ugroziti program F-35.

Sklapanje prvog aviona F-35A za Švicarsku počelo je u maju 2026. godine, a isporuke su planirane u periodu između 2027. i 2030.

Švicarska je također platila blizu 866 miliona dolara (oko 760 miliona eura) za pet baterija protivzračne odbrane Patriot koje je naručila 2022. godine. Iako se očekivalo da će isporuke početi ove godine, one su sada odgođene za nekoliko godina.

Loher je rekao da ugovor o nabavci dozvoljava SAD-u da "ponovo postavi svoje prioritete u izuzetnim okolnostima", ali je dodao kako očekuje da će Washington ispoštovati svoje obaveze.

Naveo je da bi neke komponente Patriota, uključujući lansere, radarske jedinice i komandne sisteme, potencijalno mogle biti isporučene ranije u svrhu obuke.

Prema Loherovim riječima, baterije Patriot koje su prvobitno bile namijenjene Švicarskoj, ali su kasnije dodijeljene Njemačkoj, ne odgovaraju konfiguraciji koju zahtijeva njemačka vojska, što otvara mogućnost da bi neke komponente umjesto toga mogle biti prebačene Švicarskoj.

"Uzećemo šta god možemo da dobijemo", rekao je on.