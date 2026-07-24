Ministri vanjskih poslova poručili da izraelske provokacije predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i historijskog statusa svetih mjesta u okupiranom Istočnom Jerusalemu

Osam zemalja, uključujući Tursku, oštro osudilo masovne upade u Al-Aksu Ministri vanjskih poslova poručili da izraelske provokacije predstavljaju grubo kršenje međunarodnog prava i historijskog statusa svetih mjesta u okupiranom Istočnom Jerusalemu

Ministri vanjskih poslova Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Indonezije, Katara, Egipta, Pakistana, Saudijske Arabije i Jordana oštro su u četvrtak osudili masovne upade izraelskih doseljenika u kompleks džamije Al-Aksa, koje su predvodili ekstremistički izraelski ministri, uz zaštitu izraelskih sigurnosnih snaga.

U zajedničkom saopćenju ministri su osudili, kako su naveli, eskalaciju izraelskih aktivnosti u kompleksu Al-Akse, uključujući nastavak masovnih upada doseljenika predvođenih ekstremističkim članovima izraelske vlade, isticanje izraelske zastave u dvorištu džamije, postavljanje dva šatora od strane izraelske policije, kao i druge provokativne poteze.

Naglasili su da ove provokativne i neprihvatljive radnje predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava, relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija te historijskog i pravnog statusa svetih mjesta u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

U saopćenju su također oštro osuđene, kako se navodi, nezakonite i ekstremističke provokacije, pozivi na upade u kompleks Al-Akse te nasilje koje provode ekstremistički izraelski ministri i grupe.

Ministri upozoravaju da ovakve provokacije podstiču mržnju i ekstremizam te potkopavaju napore za postizanje pravednog i trajnog mira zasnovanog na rješenju dvije države.

Istaknuto je i da ograničenja pristupa Starom gradu Jerusalema i njegovim bogomoljama, kao i diskriminatorne i proizvoljne mjere kojima se ograničava pristup drugim vjerskim objektima u Starom gradu, predstavljaju očigledno kršenje međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo, te nezakonit pokušaj promjene historijskog i pravnog statusa grada.

Ministri su ponovili stav da Izrael nema suverenitet nad okupiranim Istočnim Jerusalemom niti nad njegovim muslimanskim i kršćanskim svetim mjestima, osuđujući, kako su naveli, sistematske izraelske mjere usmjerene na promjenu historijskog, pravnog i demografskog karaktera okupiranog Istočnog Jerusalema i narušavanje svetosti njegovih muslimanskih i kršćanskih svetinja.

U zajedničkom saopćenju kategorično je odbačen svaki pokušaj promjene historijskog i pravnog statusa Istočnog Jerusalema i njegovih muslimanskih i kršćanskih svetih mjesta, uz naglašavanje važnosti očuvanja postojećeg statusa i priznavanje posebne uloge Hašemitskog starateljstva nad svetim mjestima.

Ministri su također podsjetili da je kompleks džamije Al-Aksa, koji se prostire na 144 dunuma (14,4 hektara), isključivo mjesto molitve za muslimane te da je Uprava za vakufe i pitanja Al-Akse u Jerusalemu, koja djeluje pri jordanskom Ministarstvu vakufa i islamskih pitanja, jedino nadležno i zakonski ovlašteno tijelo za upravljanje tim lokalitetom i regulisanje pristupa.