Osam učenica uhapšeno zbog sumnje na podmetanje požara u školskoj spavaonici u Keniji Istražitelji navode da su pregled nadzornih kamera i izjave svjedoka povezali učenice s požarom u kojem je poginulo 16 djevojčica

Kenijske istražne vlasti saopćile su u petak da je osam učenica uhapšeno u vezi sa sumnjom na podmetanje požara u srednjoj školi Utumishi u Gilgilu, nakon što je u požaru u spavaonici poginulo 16 djevojčica, a desetine su povrijeđene.

Direkcija za kriminalističke istrage (DCI) saopćila je da preliminarni nalazi ukazuju na moguće planiranje požara, nakon ispitivanja svjedoka i pregleda snimaka nadzornih kamera.

“Proveli smo opsežna ispitivanja učenica, nastavnog osoblja i drugih svjedoka te pregledali dostupne CCTV snimke. Preliminarna istraga identificirala je osam učenica kao osobe od interesa u vezi s planiranjem i izvršenjem sumnjivog podmetanja požara“, navedeno je u saopćenju DCI-ja.

„Osam djevojčica je uhapšeno i trenutno se nalaze u policijskom pritvoru. Istražitelji nastavljaju uzimati izjave i analizirati sve dostupne dokaze kako bi rekonstruisali tok događaja, utvrdili sve okolnosti incidenta i motive“, dodaje se.

Istragu vodi specijalizirani tim više agencija koji uključuje istražitelje za ubistva, forenzičke stručnjake, inspektore za mjesto zločina, obavještajne službenike i DNA analitičare.

Prema istražiteljima, forenzička ispitivanja fokusirana su na utvrđivanje tačke nastanka požara, analizu obrazaca gorenja, identifikaciju mogućih izvora zapaljenja, provjeru da li su korištena ubrzivačka sredstva te ispitivanje električnih instalacija u objektu.

Državni patolog Titus Ngulungu ranije je naveo da su žrtve bile izgorjele do neprepoznatljivosti, zbog čega je potrebna DNK analiza za konačnu identifikaciju.

Požar koji je izbio u četvrtak ujutro u spavaonici internatske škole usmrtio je 16 i povrijedio 79 učenica.

Vlasti su saopćile da je većina povrijeđenih učenika nakon liječenja otpuštena iz bolnice.