Osam studentskih aktivista privedeno nakon pokušaja ulaska u američku zračnu bazu u Južnoj Koreji Liberalna studentska grupa protestovala u zračnoj bazi Osan, optužujući američke snage da opstruiraju projekt proizvodnje poluprovodnika

Južnokorejske vlasti u utorak su privele osam članova liberalne studentske grupe nakon što su pokušali ući u američku zračnu bazu južno od glavnog grada Seula, javili su lokalni mediji.

Studentski aktivisti privedeni su u zračnoj bazi K-55 Osan u Pyeongtaeku, oko 60 kilometara južno od Seula, javila je novinska agencija Yonhap, pozivajući se na južnokorejsku policiju.

Aktivisti, svi članovi Korejskog progresivnog univerzitetskog studentskog saveza (KPUSU), probili su se kroz glavni ulaz baze. Njih šest ušlo je u kompleks uz uzvikivanje slogana protiv SAD-a, uključujući parole usmjerene protiv Sedmih zračnih snaga SAD-a, dok su još dvije osobe zaustavljene na ulazu.

Američke snage u Koreji (USFK) privele su grupu prije nego što su je predale južnokorejskoj policiji radi provođenja istrage.

KPUSU je kasnije na društvenim mrežama saopćio da je protest povezan s njihovim tvrdnjama da američke snage opstruiraju planirani južnokorejski proizvodni centar za poluprovodnike u jugozapadnom gradu Gwangjuu.

Južnokorejska vlada odredila je vojni aerodrom u Gwangjuu kao lokaciju planiranog centra za proizvodnju čipova, dok je američka vojska izrazila zabrinutost da bi premještanje aerodroma moglo utjecati na njene vojne interese.

Studentska grupa navela je i nedavno curenje bijelog fosfora u zračnoj bazi Osan kao jedan od razloga za održavanje protesta.