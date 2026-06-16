Avion Američkog ratnog zrakoplovstva srušio se ubrzo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu nesreće

Osam osoba poginulo u padu bombardera B-52 u Kaliforniji Avion Američkog ratnog zrakoplovstva srušio se ubrzo nakon polijetanja iz zrakoplovne baze Edwards, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu nesreće

Bombarder B-52 Stratofortress Američkog ratnog zrakoplovstva srušio se tokom rutinskog testnog leta u Kaliforniji u ponedjeljak, pri čemu je poginulo svih osam osoba koje su se nalazile u avionu.

Zrakoplovna baza Edwards saopćila je da se strateški bombarder srušio ubrzo nakon polijetanja na rutinsku testnu misiju.

"Prve naznake ukazuju da u nesreći nije bilo preživjelih", navodi se u objavi baze na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Pukovnik James Hayes, zamjenik komandanta 412. testnog krila u bazi, tokom konferencije za novinare opisao je incident strašnom tragedijom.

"Izgubili smo osam velikih Amerikanaca", rekao je Hayes, dodajući da su među članovima posade bili vojno osoblje, državni službenici i privatni ugovarači.

Američki zrakoplovni gigant Boeing, koji je projektirao i proizveo B-52, potvrdio je da su među poginulima bila i dva njegova zaposlenika.

"S velikom tugom potvrđujemo da su među osobama u avionu bila dva zaposlenika Boeinga", saopćila je kompanija, izrazivšin najdublje saučešće porodicama svih osam članova posade i obećavši kontinuiranu podršku.

Ekipe hitnih službi stigle su na mjesto nesreće sjeveroistočno od Los Angelesa neposredno nakon pada aviona.

Iz baze su naveli da timovi trenutno rade na utvrđivanju svih okolnosti nesreće te da je pokrenuta istraga.

Ranije je saopćeno da je aerodrom zatvoren, a svi dolazni letovi preusmjereni na druge lokacije.

"Sve nekomercijalne posjetilačke dozvole suspendirane su do daljnjeg kako bi se instalacija mogla u potpunosti fokusirati na operacije hitnog odgovora", navodi se u saopćenju baze.