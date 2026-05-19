Organizatori tvrde da je Izrael preuzeo sve brodove u flotili pomoći za Gazu Čekamo više informacija o njihovoj nezakonitoj otmici, saopćila je Globalna flotila Sumud

Humanitarna misija Globalna flotila Sumud, koja je bila na putu ka Gazi, u utorak je saopćila da je Izrael preuzeo sve brodove iz njenog konvoja pomoći.

"Čekamo više informacija o njihovoj nezakonitoj otmici", naveli su organizatori flotile u saopćenju objavljenom na Telegramu.

Uz poruku da će nastaviti svoju misiju za Palestinu, flotila je pozvala ljude da zahtijevaju siguran prolaz.

"Šaljite e-mailove svojim ministrima vanjskih poslova", dodali su.

Ranije tokom dana, flotila je saopćila da izraelska vojna plovila nastavljaju napadati i ukrcavati se na njen humanitarni konvoj u međunarodnim vodama dok se kretao prema Pojasu Gaze.

Ovi događaji uslijedili su nakon što je izraelska vojska u ponedjeljak pokrenula napade na konvoj pomoći u međunarodnim vodama.

Flotila, koja se sastojala od 54 broda, isplovila je u četvrtak iz turskog distrikta Marmarisa u novom pokušaju da probije nezakonitu izraelsku blokadu Gaze, koja je na snazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav incident koji uključuje ovu flotilu.

Krajem aprila, izraelska vojska je napala brodove flotile u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krita. Konvoj je tada uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, uključujući i državljane Turske.