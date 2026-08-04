Libanski ministar informacija Paul Morcos kazao da je istraga ušla u završnu fazu nakon godina političkih i pravnih prepreka

Optužnica za eksploziju u luci Bejrut bit će podignuta u narednim mjesecima Libanski ministar informacija Paul Morcos kazao da je istraga ušla u završnu fazu nakon godina političkih i pravnih prepreka

Optužnica za razornu eksploziju u luci Bejrut iz 2020. godine bit će podignuta u narednih nekoliko mjeseci, izjavio je u utorak libanski ministar informacija Paul Morcos, dodajući da je istraga ušla u završne faze.

"Sudijska istraga više nije suočena s opstrukcijama pod mandatom aktuelne vlade", rekao je Morcos za Anadolu, na marginama skupa porodica žrtava održanog povodom šeste godišnjice eksplozije.

Ministar nije iznio dodatne detalje o toku istrage niti o preprekama s kojima se ona ranije suočavala.

Skup je održan u blizini luke Bejrut, kod spomen-obilježja vatrogascima stradalim u eksploziji. Porodice žrtava ponovo su zatražile da se utvrdi istina i da odgovorni za tragediju budu izvedeni pred lice pravde.

Velika eksplozija u luci Bejrut dogodila se 4. augusta 2020. godine. U nesreći je poginulo više od 220 ljudi, oko 7.000 je povrijeđeno, a veliki dio libanske prijestolnice pretrpio je ogromnu materijalnu štetu.

Prema zvaničnim procjenama, eksplozija je potekla iz skladišta broj 12 u kojem je od 2014. godine bilo uskladišteno oko 2.750 tona amonijum-nitrata zaplijenjenog s jednog teretnog broda.

Istraga o katastrofi godinama je bila suočena s političkim i pravnim preprekama, a optužnica do sada nije podignuta.

"Vršeći pritisak kao porodice žrtava, ali i kao svi Libanci, želimo doći do istine, saznati gdje se ovaj slučaj nalazi, kako i kada će biti okončan. Uvjereni smo da će pravosuđe ovaj predmet privesti kraju", kazala je ministrica socijalnih pitanja Hanin al-Sayyed, koja je u eksploziji izgubila majku.

Ona je dodala da je predmet eksplozije jedan od prioriteta vlade.