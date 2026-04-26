Omanski sultan i šef iranske diplomatije razgovarali o regionalnim tenzijama Omanski sultan Haitham i iranski visoki diplomata Araghchi razgovarali o promjenjivoj situaciji u regiji i posredničkim naporima za okončanje rata između SAD-a i Irana

Omanski sultan Haitham bin Tariq sastao se u nedjelju s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem kako bi razgovarali o "promjenjivoj" regionalnoj situaciji i posredničkim naporima za okončanje rata između Irana, SAD-a i Izraela, javlja Anadolu.

Sastanak se održao u palači Al Barakah u glavnom gradu Omana, Muscatu, saopćilo je omansko Ministarstvo vanjskih poslova na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Razgovori su uključivali razmjenu omanskih i iranskih perspektiva o regionalnom razvoju, dodaje se.

"Njegovo Veličanstvo sultan potvrdio je važnost davanja prioriteta jeziku dijaloga i diplomatije u rješavanju otvorenih pitanja, čime se doprinosi konsolidaciji temelja trajnog mira."

Prema ministarstvu, Araghchi je izrazio zahvalnost Teherana za "čvrst" stav Omana u podršci inicijativama za dijalog i jačanju napora za promociju sigurnosti i stabilnosti u regiji, usred trenutnih regionalnih izazova.

Iranska državna radiotelevizija IRIB saopštila je da su konsultacije razmatrale "najnovija dešavanja u regionalnoj situaciji, napore posredovanja i napore usmjerene na okončanje sukoba".

Oman je djelovao kao posrednik u sukobu i bio je domaćin diplomatskih razgovora kako bi se smirile tenzije prije nego što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara.

Razgovori između sultana Haithama i Araghchija uslijedili su u trenutku kada su u toku napori da se ožive zastali razgovori između Teherana i Washingtona nakon sedmica regionalne eskalacije.

Prva runda pregovora održana je u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu prije dvije sedmice, ali nije uspjela donijeti sporazum o okončanju rata.

Razgovori su uslijedili nakon dvonedeljnog primirja koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.