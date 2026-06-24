Koridor je dostupan svim plovilima, brodovi se moraju koordinirati s IMO-om da bi koristili rutu, prema državnim medijima Omana

Oman otvara privremeni pomorski koridor kroz Hormuški moreuz Koridor je dostupan svim plovilima, brodovi se moraju koordinirati s IMO-om da bi koristili rutu, prema državnim medijima Omana

Oman je u utorak objavio otvaranje privremenog pomorskog koridora za plovila koja prolaze kroz Hormuški moreuz, navodeći svoju odgovornost prema jednoj od najvažnijih svjetskih brodskih ruta i svoju posvećenost slobodi plovidbe, javlja Anadolu.

Mjera je uvedena u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO) i u skladu s rezultatima nedavnih napora SAD-a i Irana u vezi s plovidbom i regionalnom stabilnošću, prema izvještaju novinske agencije Oman.

"Na osnovu odgovornosti Omana prema Hormuškom moreuzu i njegovom značaju za globalnu ekonomiju te u skladu sa svojom čvrstom posvećenošću međunarodnom pravu i pravu mora, osiguravajući slobodu plovidbe u moreuzu bez nametanja tranzitnih naknada, Oman je radio u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom kako bi pružio mogućnost korištenja privremenog pomorskog koridora za sva plovila", navodi se u izvještaju.

Koridor će biti dostupan prema koordinatama koje su objavili IMO i nadležne omanske vlasti, a plovila koja žele koristiti rutu moraju se koordinirati s međunarodnim pomorskim tijelom.

Izvještaj dolazi u trenutku kada Oman i Iran nastavljaju konsultacije o budućim aranžmanima plovidbe u strateškom plovnom putu.

Ranije u utorak, Muscat i Teheran su najavili formiranje zajedničke radne grupe zadužene za pregovore o budućem upravljanju plovidbom u Hormuškom moreuzu, pomorskim uslugama koje će se tamo pružati i povezanim troškovima, u koordinaciji s drugim primorskim državama Zaljeva i u skladu s međunarodnim pravom i suverenim pravima država koje graniče s plovnim putem.

Prema klauzuli 5 Islamabadskog sporazuma, Iran će voditi dijalog s Omanom o budućoj upravi Hormuškog moreuza i pomorskim uslugama koje će se tamo pružati, u koordinaciji s drugim primorskim državama Zaljeva i u skladu s međunarodnim pravom i suverenim pravima država koje graniče s strateškim plovnim putem.

Prema memorandumu, Iran se obavezao i da će uložiti maksimalne napore kako bi osigurao siguran i besplatan prolaz komercijalnih brodova između Perzijskog i Omanskog zaljeva u periodu od 60 dana, uz odmah nastavljanje komercijalnog brodarstva.

Iran i SAD su 14. juna objavili da su postigli sporazum od 14 tačaka, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja rata i rješavanja preostalih sporova putem dijaloga i pregovora.

Memorandum, poznat kao Islamabadski sporazum, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i američki predsjednik Donald Trump.

Sporazum uključuje odredbe koje se odnose na okončanje rata, uključujući i rat u Libanu, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade nametnute Iranu.