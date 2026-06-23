Oman i Iran formiraju zajedničku radnu grupu o budućem upravljanju Hormuškim moreuzom

Mohammad Sio
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Oman i Iran su se dogovorili da uspostave zajedničku radnu grupu za pregovore o budućem upravljanju plovidbom u Hormuškom moreuzu, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Omana objavljenom u utorak, javlja Anadolu.
Izjava je uslijedila nakon razgovora u glavnom gradu Omana, Muskatu, tokom posjete predsjednika iranskog parlamenta Mohammada Baghera Qalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija.
Tokom posjete, iranska delegacija sastala se s omanskim sultanom Haithamom bin Tariqom, a razgovarala je i s ministrom vanjskih poslova Badrom Albusaidijem.
Dvije zemlje, koje dijele obale duž Hormuškog moreuza, potvrdile su posvećenost garantovanju sigurnog prolaska kroz plovni put u skladu s međunarodnim pravom, istovremeno naglašavajući svoj suverenitet i suverena prava nad svojim teritorijalnim vodama u moreuzu.
U saopćenju se navodi da su dvije strane razgovarale o pitanjima vezanim za moreuz u skladu s odredbama Islamabadskog memoranduma o razumijevanju potpisanog između SAD-a i Irana i da su se složile da nastave konsultacije putem "zajedničke radne grupe" između svojih ministarstava vanjskih poslova.
Grupa će nastojati postići dogovor o budućoj administraciji plovidbe u Hormuškom moreuzu, uslugama koje će se tamo pružati i povezanim troškovima, u skladu s međunarodnim standardima.