Obilna kiša i grad poplavili ulice, privremeno obustavili rad aerodroma u Nurnbergu, dok meteorološka služba upozorava na mogućnost novih neprilika krajem sedmice

Olujno nevrijeme i obilne kiše pogodile jug Njemačke, poplavile ulice i poremetile saobraćaj Obilna kiša i grad poplavili ulice, privremeno obustavili rad aerodroma u Nurnbergu, dok meteorološka služba upozorava na mogućnost novih neprilika krajem sedmice

Olujno nevrijeme pogodilo je kasno u utorak dijelove južne Njemačke, pri čemu je nekoliko osoba povrijeđeno, poplavljene su ulice i podrumi, a letovi na aerodromu u Nurnbergu privremeno su obustavljeni.

Najviše su pogođeni gradovi Nurnberg, Furth i Erlangen. Centar za hitne službe u Nurnbergu zaprimio je više od 3.000 poziva u roku od pet sati nakon što su obilne padavine poplavile saobraćajnice i objekte.

Aerodrom u Nurnbergu privremeno je obustavio rad u utorak navečer dok je nevrijeme prolazilo iznad tog područja. Nekoliko dolaznih letova preusmjereno je na druge aerodrome, a polasci su kasnili. Portparol aerodroma kazao je da je infrastruktura pretrpjela štetu zbog oborenog drveća, oštećenih krovova i poplavljenih površina.

U srijedu ujutro novo snažno nevrijeme pogodilo je južni grad Reutlingen, gdje je grad poplavio ulice i izazvao višesatne intervencije vatrogasaca i policije. Oko 6.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije u ranim jutarnjim satima, saopćio je lokalni operater elektroenergetske mreže FairNetz.

U Garmisch-Partenkirchenu šest vojnika povrijeđeno je nakon udara groma i prevezeno u bolnicu, saopćila je policija.

Njemačka meteorološka služba upozorila je na novi rizik od lokalnih pljuskova i izolovanih grmljavinskih neprilika širom južne polovine zemlje u četvrtak, dok su u petak moguće i snažnije nepogode te lokalno obilne padavine.