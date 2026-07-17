Najviše pogođene regije Auvergne-Rhone-Alpes i Nouvelle-Aquitaine nakon snažnog nevremena praćenog vjetrom, gradom i intenzivnim grmljavinama

Oluje ostavile oko 53.000 domaćinstava bez struje širom Francuske Najviše pogođene regije Auvergne-Rhone-Alpes i Nouvelle-Aquitaine nakon snažnog nevremena praćenog vjetrom, gradom i intenzivnim grmljavinama

Snažne grmljavinske oluje ostavile su oko 53.000 domaćinstava bez električne energije širom Francuske u petak, nakon što su tokom noći zahvatile više regija, javio je lokalni emiter BFM TV, pozivajući se na operatera distributivne mreže električne energije Enedis.

Prekidi u snabdijevanju električnom energijom najviše su pogodili regije Auvergne-Rhone-Alpes i Nouvelle-Aquitaine, gdje je u petak ujutro bez struje bilo oko 25.000, odnosno 20.000 korisnika.

Nevrijeme je zahvatilo više departmana, uključujući Loire, Isere, Haute-Savoie i Correze, donoseći snažan vjetar, krupan grad i intenzivnu grmljavinu, prenosi Franceinfo.

U departmanu Loire vatrogasci su intervenisali 422 puta zbog oštećenih krovova, oborenih stabala na putevima i vozila oštećenih u oluji.

Na vrhuncu nevremena bez električne energije ostalo je do 8.000 domaćinstava, dok je željeznički saobraćaj između Lyona i Roannea i dalje bio poremećen u petak.

U susjednom departmanu Isere oko 5.000 domaćinstava ostalo je bez struje, dok se u Haute-Savoie jedna kuća zapalila nakon udara groma.

U departmanu Correze snažni vjetrovi primorali su organizatore da otkažu koncert u okviru festivala Lovely Brive.

Prema podacima opservatorije Keraunos, u regiji Limousin u protekla 24 sata zabilježeno je oko 3.000 udara groma.

Francuska meteorološka služba Meteo-France u petak je ukinula sva preostala narandžasta upozorenja na grmljavinsko nevrijeme nakon što se olujni sistem udaljio.

Francusku su posljednjih sedmica pogodili učestali talasi ekstremnih vrućina, a sušni uslovi doprinijeli su izbijanju velikih šumskih požara, dok su uzastopne oluje izazvale ozbiljne poremećaje u elektroenergetskoj i saobraćajnoj mreži.