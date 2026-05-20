Okončana potraga na Maldivima: Pronađena tijela svih pet nestalih italijanskih ronilaca Višednevna međunarodna operacija spašavanja okončana je nakon što su ronioci nestali tokom istraživanja podvodnog pećinskog sistema u atolu Vaavu

Tijela dva preostala italijanska turista koji su nestali tokom ronilačke ekspedicije na Maldivima su pronađena, čime je okončana složena višednevna operacija podvodnog spašavanja koju su vodile maldivske vlasti uz podršku međunarodnih stručnjaka za tehničko ronjenje, javlja Anadolu.

Prema maldivskom državnom emiteru Public Service Media (PSM News), misija spašavanja završena je u srijedu nakon koordiniranih napora u kojima su učestvovali Obalna straža Nacionalnih odbrambenih snaga Maldiva (MNDF), Policijska služba Maldiva i specijalizirani tim finskih tehničkih ronilaca raspoređenih uz pomoć italijanske vlade.

Vladini zvaničnici rekli su da je svih pet žrtava pronađeno unutar podvodnog sistema pećina gdje je grupa ronila. Napori spašavanja provedeni su u fazama zbog izazovnih podvodnih uslova, pri čemu su dva tijela pronađena dan ranije, a preostala dva u utorak.

Glavni glasnogovornik vlade Mohamed Hussain Shareef izjavio je za PSM News da su formalni postupci identifikacije pronađenih tijela trenutno u toku.

Vlasti koordiniraju s italijanskom vladom i zvaničnicima ambasade kako bi olakšale repatrijaciju žrtava u Italiju.

Shareef je izrazio saučešće porodicama žrtava i zahvalio se svim zaposlenima i volonterima uključenim u misiju.

Pohvalio je i podršku koju su pružile dvije lokalne kompanije koje su pomogle u operaciji, zajedno s MNDF-om i policijskim timovima koji su učestvovali u opsežnim naporima traženja i spašavanja.

Incident je počeo 14. maja nakon što je Centar za koordinaciju pomorskog spašavanja primio izvještaj da se pet italijanskih ronilaca nije vratilo s ronjenja.

Grupu su činili italijanski instruktor ronjenja i četiri turistička ronioca koji su istraživali lokaciju za ronjenje u pećinama na Maldivima.

Vlasti su odmah pokrenule operacije potrage morem i zrakom nakon što grupa nije izronila u očekivano vrijeme. Prvo pronađeno tijelo kasnije je identificirano kao tijelo instruktora ronjenja.

Misija spašavanja privukla je međunarodnu pažnju zbog tehničkih poteškoća spašavanja u pećinama.

Navodno, tri finska tehnička ronioca koja su dovedena da pomognu u operaciji imaju veliko iskustvo u misijama podvodnog spašavanja u nekoliko zemalja.