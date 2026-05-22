Izraelska policija je zaustavila nekoliko mladih Palestinaca u toj oblasti i provjerila njihove identifikacione dokumente, javlja dopisnik Anadolu

Oko 70.000 Palestinaca klanjalo džuma-namaz u Al-Aksi uprkos izraelskim restrikcijama Izraelska policija je zaustavila nekoliko mladih Palestinaca u toj oblasti i provjerila njihove identifikacione dokumente, javlja dopisnik Anadolu

Više od 70.000 Palestinaca obavilo je džuma-namaz u džamiji Al-Aksa u okupiranom Jerusalemu, uprkos izraelskim restrikcijama koje su na snazi od oktobra 2023. godine, saopštile su islamske vlasti.

Odjel za islamske vakufe u Jerusalemu saopštio je da je više od 70.000 muslimanskih vjernika uspjelo pristupiti kompleksu džamije kako bi obavili molitvu.

Desetine izraelskih policajaca raspoređene su širom Starog grada, uključujući prostor u blizini vanjskih kapija kompleksa i okolne uličice, javio je dopisnik Anadolu.

Izraelska policija je zaustavila nekoliko mladih Palestinaca u toj oblasti i provjerila njihove identifikacione dokumente, dodao je on.

Od početka izraelskog genocidnog rata u Gazi 7. oktobra 2023. godine, izraelske vlasti sprečavaju desetine hiljada Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali da uđu u Jerusalem i pristupe džamiji Al-Aksa radi molitve. Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto u islamu.