Oko 700 letova otkazano na aerodromu u Cataniji zbog erupcije Etne

Necva Taştan Sevinç
12. august 2026.•Ažuriranje: 12. august 2026.
Oko 700 letova otkazano je na aerodromu u Cataniji, na italijanskom otoku Siciliji, zbog nastavka erupcije vulkana Etne i širenja vulkanskog pepela.
Prema podacima italijanske novinske agencije ANSA, između 8. i 11. augusta otkazano je oko 400 odlaznih letova, dok su za srijedu bila planirana dodatna 52 otkazivanja.
Više od 250 letova preusmjereno je na druge aerodrome. Samo u utorak više od 100 letova preusmjereno je na aerodrom u Comisu, oko 50 na aerodrom u Palermu, a još 22 na aerodrom u Trapaniju.
Kompanija SAC, koja upravlja aerodromom u Cataniji, saopćila je da su svi dolazni i odlazni letovi obustavljeni do četvrtka u 16 sati po lokalnom vremenu zbog prisustva vulkanskog pepela u atmosferi.
Istovremeno je produžena i obustava rada pojedinih sektora zračnog prostora pogođenih oblakom vulkanskog pepela.
Putnicima je preporučeno da prije dolaska na aerodrom kod svojih aviokompanija provjere status letova.
Aerodrom Comiso, u provinciji Ragusa, u međuvremenu je ponovo uspostavio puni obim operacija nakon što je ranije privremeno obustavio letove zbog kontaminacije pepelom.
Poremećaji u zračnom saobraćaju događaju se u jeku ljetne turističke sezone na Siciliji i pogađaju hiljade stanovnika i turista.
Italijanski ministar civilne zaštite Nello Musumeci izjavio je da je najnoviji poremećaj ponovo otvorio dugogodišnje pitanje ranjivosti aerodroma u Cataniji zbog njegove blizine vulkanu Etna.
Etna, smještena na istočnoj obali Sicilije, jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu.