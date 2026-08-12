Zračni saobraćaj obustavljen do četvrtka u 16 sati zbog vulkanskog pepela, više od 250 letova preusmjereno na druge aerodrome

Oko 700 letova otkazano na aerodromu u Cataniji zbog erupcije Etne Zračni saobraćaj obustavljen do četvrtka u 16 sati zbog vulkanskog pepela, više od 250 letova preusmjereno na druge aerodrome

Oko 700 letova otkazano je na aerodromu u Cataniji, na italijanskom otoku Siciliji, zbog nastavka erupcije vulkana Etne i širenja vulkanskog pepela.

Prema podacima italijanske novinske agencije ANSA, između 8. i 11. augusta otkazano je oko 400 odlaznih letova, dok su za srijedu bila planirana dodatna 52 otkazivanja.

Više od 250 letova preusmjereno je na druge aerodrome. Samo u utorak više od 100 letova preusmjereno je na aerodrom u Comisu, oko 50 na aerodrom u Palermu, a još 22 na aerodrom u Trapaniju.

Kompanija SAC, koja upravlja aerodromom u Cataniji, saopćila je da su svi dolazni i odlazni letovi obustavljeni do četvrtka u 16 sati po lokalnom vremenu zbog prisustva vulkanskog pepela u atmosferi.

Istovremeno je produžena i obustava rada pojedinih sektora zračnog prostora pogođenih oblakom vulkanskog pepela.

Putnicima je preporučeno da prije dolaska na aerodrom kod svojih aviokompanija provjere status letova.

Aerodrom Comiso, u provinciji Ragusa, u međuvremenu je ponovo uspostavio puni obim operacija nakon što je ranije privremeno obustavio letove zbog kontaminacije pepelom.

Poremećaji u zračnom saobraćaju događaju se u jeku ljetne turističke sezone na Siciliji i pogađaju hiljade stanovnika i turista.

Italijanski ministar civilne zaštite Nello Musumeci izjavio je da je najnoviji poremećaj ponovo otvorio dugogodišnje pitanje ranjivosti aerodroma u Cataniji zbog njegove blizine vulkanu Etna.

Etna, smještena na istočnoj obali Sicilije, jedan je od najaktivnijih vulkana na svijetu.