Nestanak struje nakon incidenta s dva transformatora kojima upravlja francuski operater sistema za prenos električne energije

Oko 68.000 domaćinstava ostalo bez struje u zapadnoj Francuskoj usred ekstremne vrućine Nestanak struje nakon incidenta s dva transformatora kojima upravlja francuski operater sistema za prenos električne energije

Oko 68.000 domaćinstava ostalo je bez struje u srijedu u zapadnoj Francuskoj usred toplotnog talasa, javlja Anadolu.

Najzapadniji francuski departman Finistere u utorak navečer ostao je bez struje, a vlasti vjeruju da je kvar povezan s ekstremno visokim temperaturama koje su pogodile to područje.

Prefekt Finisterea rekao je da je 106.000 domaćinstava bilo pogođeno na vrhuncu nestanka struje.

Oko 68.000 domaćinstava ostalo je bez struje u jugozapadnom dijelu departmana, dodaje se.

Nestanak struje dogodio se nakon incidenta sa dva transformatora kojima upravlja francuski operater sistema za prenos električne energije RTE.

Prefekt je naveo da operater elektroenergetske mreže RTE neće moći tokom dana ponovo uspostaviti snabdijevanje strujom za pogođena domaćinstva te da se obnova električne energije očekuje najranije do kraja srijede.

"Prioritet se daje ponovnom uspostavljanju električne energije u zdravstvenim ustanovama i osjetljivim lokacijama. Domovi za starije osobe u kojima nije obnovljena opskrba električnom energijom putem mreže bit će opremljeni generatorima", dodao je prefekt.

Nestanak struje uzrokovan vrućinom dogodio se u trenutku kada je 58 departmana, uključujući Finistere, stavljeno pod crvenu uzbunu zbog visokih temperatura koje se očekuju da će u dijelovima zemlje dostići 40 stepeni Celzijusa.

Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo-France izdala je narandžastu upozorenje za 31 departman.