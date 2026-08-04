Municija otkrivena u Le Porgeu, gdje je uništeno više od 180 kuća

Oko 400 granata iz Drugog svjetskog rata pronađeno nakon šumskih požara u jugozapadnoj Francuskoj Municija otkrivena u Le Porgeu, gdje je uništeno više od 180 kuća

Oko 400 granata i druge municije iz perioda Drugog svjetskog rata pronađeno je nakon što su šumski požari zahvatili departman Gironde na jugozapadu Francuske, prenijeli su u utorak lokalni mediji.

Municija je pronađena u Le Porgeu, gradu koji je teško pogođen požarom koji u Girondeu gori od 22. jula, navodi belgijski dnevni list Le Soir.

U tom mjestu uništeno je više od 180 kuća.

Timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava radili su na terenu nekoliko dana, što je omogućilo svim stanovnicima da se u ponedjeljak vrate svojim domovima.

Eksplozije koje su se čule tokom požara u početku su pripisivane plinskim bocama, ali su vlasti kasnije saopštile da su neke možda uzrokovane artiljerijskim granatama izloženim visokim temperaturama.

„Kako vrijeme prolazi, granate postaju krhkije. A i zbog toplote“, rekao je komandant Thomas Mimiague, šef centra za uklanjanje eksplozivnih sredstava u Bordeauxu.

Timovi su se u početku fokusirali na prikupljanje municije koja se nalazila na površini kako bi se stanovnici što prije mogli vratiti, dok će se granate za koje se vjeruje da su ostale pod zemljom rješavati kasnije.

Pronađena municija uključuje njemačko i francusko oružje, uglavnom minobacačke granate, kao i nekoliko visokoeksplozivnih tenkovskih projektila.

„Ovo nije službeno skladište; zapravo ne znamo zašto se ovo ovdje nalazi. Smatramo da je djelimično napušteno“, rekao je Mimiague.

Vlasti su saopštile da će pronađene granate biti transportovane na vojnu lokaciju radi uništavanja.