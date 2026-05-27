Oko 140.000 muslimana klanjalo u džamiji Al-Aksa prvog dana Kurban-bajrama

Oko 140.000 muslimanskih vjernika klanjalo je u dvorištima i molitvenim prostorima džamije Al-Aksa u okupiranom Jerusalemu u srijedu, prvog dana Kurban-bajrama, obavljajući bajram-namaz.

„Broj vjernika na bajram-namazu u džamiji Al-Aksa ove godine procjenjuje se na 140.000“, saopćio je Islamski vakuf u Jerusalemu.

Dopisnik Anadolije zabilježio je pojačano prisustvo izraelske policije u Starom gradu Istočnog Jerusalema, njegovim ulicama i na ulazima u kompleks džamije.

Kurban-bajram obilježava spremnost poslanika Ibrahima (Abraham u kršćanstvu i judaizmu) da žrtvuje svog sina po Božijoj naredbi.

Na ovaj dan muslimani prinose žrtvu – kurban – u znak sjećanja na Ibrahimovu spremnost na žrtvu, a meso se dijeli siromašnima, rodbini i komšijama.

Ovogodišnji Kurban-bajram obilježava se dok hiljade Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze dočekuju praznik usred rata, blokade i kontinuirane izraelske vojne eskalacije.

Od početka izraelskog rata u Gazi u oktobru 2023. godine, na Zapadnoj obali zabilježen je porast napada vojske i naseljenika, posebno u ruralnim i beduinskim područjima u blizini naselja.

Prema podacima palestinskih vlasti, izraelske snage ubile su oko 1.200 Palestinaca, ranile više od 12.600, dok je oko 33.000 ljudi raseljeno na Zapadnoj obali.