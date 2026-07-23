Oko 1.300 izraelskih okupatora upalo u kompleks džamije Al-Aksa Izraelska policija nametnula stroga ograničenja za palestinske vjernike dok okupatori obilježavaju takozvanu godišnjicu „rušenja Hrama“, saopštila je Uprava Jerusalema

Oko 1.300 izraelskih okupatora upalo je u četvrtak ujutro u kompleks džamije Al-Aksa u okupiranom Istočnom Jerusalemu dok su obilježavali jevrejski praznik Tiša be-Av, kojim se komemorira ono što nazivaju „rušenjem Hrama“, saopštila je Uprava Jerusalema.

Uprava je na Facebooku navela da je izraelska policija dozvolila da se broj okupatora koji ulaze u kompleks u svakoj grupi poveća na oko 150.

Izraelske snage su nametnule stroga ograničenja na kapijama džamije i oko Starog grada u Jerusalemu, raspoređujući se u velikom broju širom njenih dvorišta i sprečavajući palestinske vjernike da uđu, dodaje se u saopštenju.

Samo je vrlo ograničen broj Palestinaca uspio stići do džamije na sabah-namaz prije nego što su izraelske snage napale nekoliko vjernika i drugih stanovnika, navodi se u saopštenju.

Uprava je saopštila da su okupatori „izvodili talmudske obrede tokom upada, uključujući nošenje tefilina i klečanja (prostracije) u istočnom dijelu kompleksa i glasno pjevanje“.

Dodaje se da su „ekstremističke grupe koje zagovaraju izgradnju jevrejskog hrama na tom mjestu mobilizirale pristalice u nastojanju da dovedu 5.000 okupatora u kompleks“ tokom četvrtakskih upada.

Džamija Al-Aksa je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Jevreji to područje nazivaju Hramovnom gorom, tvrdeći da je to bilo mjesto dva jevrejska hrama u drevna vremena.

Izrael je okupirao Istočni Jerusalem, gdje se nalazi džamija Al-Aksa, tokom Arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Anektirao je cijeli grad 1980. godine, što je potez koji međunarodna zajednica nikada nije priznala.