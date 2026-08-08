Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su u petak zajednički odbrambeni sporazum u Meki

OIC pozdravio historijski odbrambeni sporazum Turske, Saudijske Arabije i Pakistana Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali su u petak zajednički odbrambeni sporazum u Meki

Organizacija islamske saradnje (OIC) pozdravila je u petak potpisivanje odbrambenog sporazuma u Meki između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, javlja Anadolu.

Generalni sekretar OIC-a Hissein Brahim Taha izrazio je "snažnu zahvalnost i podršku" sporazumu, opisujući ga kao važan strateški korak koji odražava posvećenost tri zemlje jačanju regionalne i međunarodne saradnje, prema saopćenju organizacije.

Taha je rekao da sporazum predstavlja "temeljni stub za podršku sigurnosti i stabilnosti u regiji i širom muslimanskog svijeta".

Dodao je da on utjelovljuje zajedničku odlučnost da se riješe rastući sigurnosni izazovi i ojača solidarnost i konstruktivna partnerstva među državama članicama OIC-a.

Šef OIC-a je pohvalio i napore i vodstvo tri zemlje koji su kulminirali potpisivanjem onoga što je nazvao "historijskim sporazumom".

Izrazio je nadu da će pakt doprinijeti postizanju mira i prosperiteta u regiji i široj međunarodnoj zajednici.

U petak su Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisali zajednički sporazum o odbrani na trilateralnom samitu u Meki, obavezujući se na jačanje kolektivne sigurnosti, produbljivanje obrambene saradnje i promovisanju mira i stabilnosti u regiji i šire.

Sporazum o zajedničkoj odbrani u Meki potpisali su turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif tokom samita održanog u palači Al-Safa.

Prema informacijama dobivenim od turskih dužnosnika, sporazum je aranžman o saradnji usmjeren na odbranu koji nije usmjeren na ijednu zemlju i osmišljen je kako bi se ojačale obaveze prema regionalnom i globalnom miru, stabilnosti i prosperitetu kroz podjelu tereta i zajednički sigurnosni pristup.

Sporazum ima za cilj jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije i propisuje da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve njih, dodali su dužnosnici.