Turska u polufinalu savladala domaćina završnog turnira rezultatom 3:0 u setovima, a za titulu će igrati protiv Brazila

Odbojkašice Turske u finalu Lige nacija nakon pobjede nad Kinom Turska u polufinalu savladala domaćina završnog turnira rezultatom 3:0 u setovima, a za titulu će igrati protiv Brazila

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se u finale FIVB Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima.

Turska je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20.

Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turska zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta.

U finalu će Turska igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju.

Za treće mjesto igrat će Kina i Italija.