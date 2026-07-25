Odbojkašice Turske u finalu Lige nacija nakon pobjede nad Kinom

Çağlanur Tuncel
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Ženska odbojkaška reprezentacija Turske plasirala se u finale FIVB Lige nacija 2026 nakon što je u polufinalu završnog turnira u Makau uvjerljivo savladala domaću selekciju Kine rezultatom 3:0 u setovima.
Turska je do pobjede stigla za 87 minuta igre, a po setovima je slavila 25:21, 25:15 i 25:20.
Turske odbojkašice preuzele su kontrolu nad mečom u završnici prvog seta, dok su u drugom dominirale zahvaljujući efikasnoj igri u napadu i sigurnom bloku. U trećem setu Kina je pružila jači otpor, ali je Turska zadržala prednost i meč privela kraju bez izgubljenog seta.
U finalu će Turska igrati protiv reprezentacije Brazila, a susret je na programu u nedjelju.
Za treće mjesto igrat će Kina i Italija.