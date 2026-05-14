Odbijen zahtjev odbrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu

Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale (MICT) Graciela Gatti Santana odbila je zahtjev odbrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno ili privremeno puštanje na slobodu, potvrdio je u četvrtak za Anadolu predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida BiH Murat Tahirović.

"Konsultovala je svih pet sudija iz Žalbenog vijeća, četvorica su rekla da treba ostati tamo gdje jeste. Konsultovala je i medicinski tim", rekao je Tahirović kojem je odluka potvrđena iz povjerljivih izvora.

U odluci je navedeno da se prilikom donošenja odluke o tome, Gatti Santana konsultovala sa pet sudija Mehanizma, od kojih je svaki već odlučivao o Mladićevoj kazni.

Sudije su smatrale da zahtjev treba odbiti. Jedan od njih je smatrao da dokazi ukazuju na to da Mladić prima najbolju moguću njegu u pogledu svoje udobnosti i tretmana.

"Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu", navedeno je u odluci.

Smatraju i da Mladićevo puštanje iz zatvora ne bi omogućilo traženu medicinsku olakšicu, kao i da njegov daljnji pritvor, u trenutnim okolnostima, nije nehuman, okrutan ili ponižavajući. Smatraju i da nema ničega što bi ukazivalo na to da je Mladićev tretman neadekvatan ili da su njegovi uslovi nehumani ili ponižavajući.

Graciela Gatti Santana donijela je ranije odluku o nezavisnoj medicinskoj stručnoj procjeni zdravstvenog stanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića radi procjene eventualnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić posjetio je u aprilu Mladića, koji se nalazi u bolnici pritvorske jedinice u Hagu, i od Mehanizma zatražio da se bivši ratni komandant Vojske Republike Srpske pusti na liječenje na slobodi, predajući jamstvo vlade u Beogradu.

Međunarodni mehanizam za krivične sudove (MICT) u Hagu odbio je u julu prošle godine zahtjev Mladića za privremeni dopust od sedam dana radi posjete grobu i prisustvovanja žalovanju povodom nedavne smrti člana porodice.

Ratko Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je na kaznu doživotnog zatvora pred Haškim sudom 2017. godine. Kazna je postala pravosnažna nakon drugostepene presude 2021.

Mladić je proglašen krivim za zločine genocida (po dvije tačke), zločine protiv čovječnosti (po pet tačaka) i za ratne zločin (po četiri tačke) koje je počinio u svojstvu najviše rangiranog generala u Vojsci Republike Srpske i u svrhu stvaranja Republike Srpske.

Od pravde se skrivao 16 godina, a uhapšen je u Srbiji 2011.