Ruske vlasti navode da aviokompanije prilagođavaju red letenja zbog ograničenja u moskovskoj regiji

Obustavljeni letovi na svim moskovskim aerodromima zbog ukrajinskog napada dronovima Ruske vlasti navode da aviokompanije prilagođavaju red letenja zbog ograničenja u moskovskoj regiji

Dolasci i odlasci svih letova privremeno su obustavljeni na aerodromima Vnukovo, Domodedovo, Žukovski i Šeremetjevo, saopćila je u četvrtak ruska Federalna agencija za zračni saobraćaj (Rosaviacija).

Ograničenja su uvedena nakon masovnog ukrajinskog napada dronovima. Prema riječima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, 194 drona oborena su prilikom prilaska ruskoj prijestolnici.

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopćilo je da aviokompanije prilagođavaju svoje redove letenja zbog uvedenih ograničenja u moskovskoj regiji te da je situacija na aerodromima mirna.

"Angažirano je dodatno osoblje kako bi pomoglo putnicima, a aerodromske službe rade u pojačanom režimu", navelo je Ministarstvo.

Prema saopćenju, putnicima na aerodromima osigurani su prostirke i madraci, pitka voda te besplatne prostorije za majke s djecom.

Moskva je, prema riječima gradonačelnika Sergeja Sobjanina, u četvrtak bila meta jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima od početka rata, pri čemu je pogođena i jedna rafinerija nafte.

U objavi na Telegramu Sobjanin je naveo da ruske snage protuzračne odbrane nastavljaju odbijati, kako je rekao, napad velikih razmjera.