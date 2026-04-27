Hezbollah navodi da su napadi odgovor na kontinuirana izraelska kršenja prekida vatre

Obustava nastave i javnog prevoza na sjeveru Izraela zbog raketnih napada Hezbollaha Hezbollah navodi da su napadi odgovor na kontinuirana izraelska kršenja prekida vatre

Škole i autobuske linije na sjeveru Izraela bit će suspendovani od utorka zbog raketnih napada Hezbollaha iz Libana, izvijestili su izraelski mediji, prenosi Anadolu.

Javni emiter KAN objavio je da su odluku donijeli načelnici lokalnih vijeća izraelskih naselja kao „neophodnu mjeru za zaštitu učenika usred pogoršane sigurnosne situacije“. Za sada nije poznato koliko dugo će ova odluka ostati na snazi.

Desetodnevni prekid vatre između Libana i Izraela proglašen je 17. aprila, ali ga je Tel Aviv više puta prekršio. Prošlog četvrtka, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se Liban i Izrael složili da produže primirje za još tri sedmice.

Međutim, Hezbollah je izveo seriju napada dronovima ciljajući izraelske vojnike u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena izraelska kršenja primirja.

Prema zvaničnim libanskim podacima, više od 2.500 ljudi je ubijeno, a preko 1,6 miliona raseljeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta.