Vladine snage saopštile da je zarobljeno sedam hutista, te da su vojna pojačanja upućena na linije fronta

Obnovljeni žestoki sukobi u Jemenu: Poginula četiri vojnika i 23 pripadnika Huta Vladine snage saopštile da je zarobljeno sedam hutista, te da su vojna pojačanja upućena na linije fronta

Jemenske vlasti saopštile su u četvrtak da su četiri vojnika i 23 pripadnika grupe Huti poginula u žestokim sukobima u jugozapadnoj provinciji Dhalea, u najtežim borbama koje su zabilježene u toj provinciji otkako je najavljeno primirje 2022. godine, javlja Anadolu.

Medijski centar fronta Dhalea, povezan s vladinim snagama, saopštio je da su četiri vojnika poginula, a 10 drugih povrijeđeno u sukobima sa pripadnicima poketa Huti na frontovima Fakher i Al-Jub.

Navedeno je da je 23 pripadnika Huta, uključujući dva komandanta, poginulo, dok je sedam drugih zarobljeno tokom sukoba.

Velika vojna pojačanja stigla su kao podrška vladinim snagama angažovanim u borbama u Dhaleu nakon što su sukobi izbili, saopštio je centar.

Nije bilo trenutnog komentara od strane hutista o ovim sukobima, koji su bili najžešći u toj provinciji otkako je primirje stupilo na snagu u aprilu 2022. godine.

Posljednjih dana sukobi između vladinih snaga i hutista obnovljeni su u nekoliko provincija, uključujući Jawf, Dhalea i Taiz, usred međusobnih prijetnji dvije strane, dok se Jemen suočava s jednom od najgorih humanitarnih i ekonomskih kriza u svijetu.

Uprkos sporadičnim borbama, Jemen je bilježio relativno zatišje od aprila 2022. godine u ratu koji je počeo prije više od 11 godina između vladinih snaga i grupe Huti, koja pod kontrolom drži provincije i gradove, uključujući glavni grad Sanu, od 21. septembra 2014. godine.