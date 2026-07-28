Snimci razgovora bivšeg američkog predsjednika s biografom pokazuju trenutke u kojima se prisjeća podataka iz perioda dok je bio potpredsjednik

Objavljeni audiozapisi ponovo otvorili pitanja o Bidenovim poteškoćama s pamćenjem Snimci razgovora bivšeg američkog predsjednika s biografom pokazuju trenutke u kojima se prisjeća podataka iz perioda dok je bio potpredsjednik

Novi audiozapisi bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena, objavljeni u ponedjeljak, dodatno su skrenuli pažnju na procjene bivšeg specijalnog tužioca Roberta Hura iz 2024. godine o njegovim poteškoćama s pamćenjem.

Snimke je objavio konzervativni Oversight Project, organizacija pri fondaciji Heritage, a prema navodima američkih medija, na njima se čuje Biden kako sa svojim biografom Markom Lewisom Zwonitzerom razgovara o bilješkama iz perioda kada je bio potpredsjednik SAD-a, uz spominjanje navodno povjerljivih pitanja iz oblasti vanjske politike.

“Oni nisu ni znali da ovo imam“, čuje se Biden na jednom od snimaka, dok, kako se navodi, pokazuje stare bilješke biografu kao pomoć tokom razgovora o pitanjima iz vremena njegovog potpredsjedničkog mandata. Dijelovi informacija na audiozapisima ostali su zacrnjeni.

Snimci su objavljeni nakon što je Oversight Project tužio Ministarstvo pravde SAD-a. Biden se ranije protivio njihovom objavljivanju, ali je u ponedjeljak odustao od pravnog osporavanja.

Bidenov glasnogovornik nije direktno komentirao snimke, već je uputio na raniju izjavu bivšeg zamjenika glasnogovornika Bijele kuće T. J. Duckloa, koji je kazao da su Bidenovi razgovori za knjigu, u kojima je govorio i o svom pokojnom sinu, bili privatni te da su Ministarstvu pravde dostavljeni uz uslov da ostanu povjerljivi.

Objavljeni audiozapisi sadrže nekoliko trenutaka u kojima Biden ima poteškoća pri prisjećanju datuma i detalja, što je u skladu s opisom Roberta Hura da je riječ o starijoj osobi sa slabijim pamćenjem.

Hur u konačnici nije preporučio podizanje optužnice protiv Bidena, navodeći njegovu saradnju u istrazi, nedostatak dokaza o namjernom kršenju zakona, kao i činjenicu da bi njegove poteškoće s pamćenjem mogle utjecati na odluku porote.

Iz Oversight Projecta poručili su da su se borili svim sredstvima kako bi snimci bili objavljeni, dodajući da su trebali biti dostupni javnosti mnogo ranije.

Na jednom od snimaka Biden navodi da je nedavno pronašao povjerljive dokumente, nakon čega govori o svom protivljenju odluci iz 2009. godine da se pošalju dodatne američke snage u Afganistan.

“Ovo sam, početkom 2009. godine, upravo pronašao sve povjerljive stvari dole. Napisao sam predsjedniku rukom memorandum od 40 stranica u kojem sam se protivio slanju dodatnih trupa u Irak – mislim u Afganistan, jer sam smatrao da to neće ništa promijeniti“, čuje se Biden.

U drugom dijelu snimka kratko spominje povjerljivi materijal bez dodatnog objašnjenja.

“A onda, a onda je sljedeća stvar koju ovdje imam, ovo je povjerljivo“, navodi Biden na snimku.