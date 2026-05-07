Objavljena navodna oproštajna poruka Jeffreyja Epsteina

Savezni sudija je u srijedu objavio oproštajnu poruku koju je navodno napisao pokojni osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, objavili su lokalni mediji.

Dokument, koji nije ni verifikovan ni datiran, podnesen je sudu kao dio slučaja koji uključuje bivšeg Epsteinovog cimera u ćeliji, koji je tvrdio da ga je otkrio, prema CNN-u.

U nepotpisanoj poruci, između ostalog, stoji: "Istraživali su me mjesec dana - nisu pronašli ništa!!! Užitak je moći odabrati vrijeme za oproštaj. Nema zabave, ne vrijedi!

Epstein je umro u pritvoru u pritvorskom centru u New Yorku 2019. godine dok je čekao suđenje po saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i zavjeru u koju su uključeni maloljetnici.

Njegovo priznanje krivice 2008. godine u američkoj saveznoj državi Floridi dovelo je do osude za nagovaranje i nabavljanje maloljetnika za prostituciju.