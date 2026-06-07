- Očekuje se da će količina padavina do ponedjeljka ujutro dostići do 28 centimetara u Shikokuu, a 15 centimetara u južnom Kyushuu, regija Amami

Obilne kiše prijete katastrofom u Japanu, izdata upozorenja na klizišta i poplave - Očekuje se da će količina padavina do ponedjeljka ujutro dostići do 28 centimetara u Shikokuu, a 15 centimetara u južnom Kyushuu, regija Amami

Meteorološke vlasti upozorile su na moguća klizišta, poplave u nizinskim područjima i nabujale ili izlivene rijeke nakon obilnih kiša koje su u nedjelju pogodile jugozapadni Japan, prema izvještajima medija, javlja Anadolu.

Japanska meteorološka agencija saopćila je da su se zone obilnih kišnih oblaka razvile u prefekturama Miyazaki i Kagoshima do ujutro u nedjelju, što je naglo povećalo rizik od katastrofa, objavio je Kyodo News sa sjedištem u Tokiju.

Agencija je prognozirala vrlo nestabilne atmosferske uslove širom zapadnog Japana, pri čemu se Shikoku, jedno od četiri glavna japanska ostrva, može suočiti s padavinama dovoljno jakim da izazove upozorenja.

Vremenski front se proteže od kineskog kopna preko ostrva Nansei u jugozapadnom Japanu do juga zemlje, dok se sistem niskog pritiska iznad Istočnog kineskog mora duž fronta kreće u pravcu istok-sjeveroistok, prema agenciji.

Očekuje se da će do ponedjeljka ujutro količina padavina u periodu od 24 sata dostići i do 300 milimetara u Šikokuu i 150 milimetara na jugu Kjušua i u regiji Amami.